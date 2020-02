Anschlag in Hanau: 100 Wolfsburger halten inne – zweite Mahnwache am Samstag

Wolfsburg

In Gedenken an die Opfer von Hanau haben sich am Freitagmorgen rund 100 Wolfsburger zu einer spontanen Mahnwache zusammengefunden. Eine zweite Veranstaltung findet am Samstag um 11 Uhr vor dem Rathaus statt. Derweil verstärkt die Polizei ihre Polizeipräsenz vor Moscheen und jüdischen Einrichtungen.

Geballte Solidarität

Vor der DITIB-Moschee der Türkisch-Islamischen Gemeinde Wolfsburg kamen am Freitag auch Vertreter des VW-Betriebsrats, der IG Metall, der griechischen, türkischen und jüdischen Gemeinden der Stadt zusammen. Mit dabei waren unter anderem VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh und seine Stellvertreterin Daniela Cavallo, VW-Finanzvorstand Frank Witter, Ömer Köskeroglu (stellvertretende Landesvorsitzender der Türkischen Gemeinde in Niedersachsen) und Oberbürgermeister Klaus Mohrs, der eine Rede hielt.

Nach dem Anschlag in Hanau: Vertreter der Stadt Wolfsburg, von Volkswagen, IG Metall, jüdischen, griechischen und islamischen Gemeinden hielten am Freitag eine Mahnwache ab. Quelle: privat

Auch bei einer Feierstunde zum 60. Geburtstag des Ratsvorsitzenden Ralf Krüger wenige Stunden später im Rathaus kam das Thema noch einmal auf. „Lassen Sie uns gegen Hassprediger, die die Grundlage für solche Taten bereiten, gemeinsam ankämpfen“, rief der Oberbürgermeister auf. Auch Krüger betonte, die schreckliche Tat führe vor Augen, wie wichtig es sei, die Werte der Demokratie zu verteidigen.

Wehrhaft statt ohnmächtig

Zu einer zweiten Mahnwache ruft der „Wolfsburger Schulterschluss“ auf. Der Zusammenschluss von Wolfsburger Demokratinnen und Demokraten hat Mitglieder in Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften, Kultureinrichtungen, Vereinen und allen Teilen der Stadtgesellschaft. Der Schulterschluss lädt alle Wolfsburger ein, sich am Samstag um 11 Uhr vor dem Rathaus zu treffen. Reden wird unter anderem Ömer Köskeroglu.

„Der Terrorakt von Hanau erschüttert uns zutiefst“, erklärt Dr. Ulrich Lincoln, evangelisch-lutherischer Probst aus Vorsfelde und Mitglied im Schulterschluss. „Das Morden richtete sich gezielt gegen Migrantinnen und Migranten. Diese Tat reiht sich ein in die lange Reihe rechtsradikaler Gewalt, die seit vielen Jahren Deutschland durchzieht, unzähliges Leid verursacht und Angst unter den Menschen verbreitet.“

Heinrich-Nordhoff-Straße: Die erste Mahnwache fand hier vor der DITIB-Moschee statt. Quelle: privat

Dem müsse man als Zivilgesellschaft etwas entgegensetzen, so Lincoln weiter: „Wir stehen in Solidarität mit allen Menschen in Deutschland, die in dieser Tat mitgemeint waren. Die politische Gewalt des rechten Terrors zielt darauf, Angst zu streuen und die solidarische Kraft unseres freiheitlichen Gemeinwesens zu lähmen. Dagegen müssen wir uns wehren. Wir sind nicht ohnmächtig.“

Polizei schützt muslimische und jüdische Einrichtungen

Auch die IG Metall beteiligt sich wieder: „Es wird eine Stille Veranstaltung im Gedenken an unsere getöteten und verletzten türkischen Mitbürger sein“, kündigt Gewerkschaftssekretär Joachim Fährmann an. „ Wolfsburg ist bunt, Wolfsburg ist vielfältig, Wolfsburg ist tolerant – aber Wolfsburg ist nicht braun. Das wollen wir den geistigen Brandstiftern, auch in unserer Stadt, am Samstag zeigen.“

Nicht erst seit Hanau zeigt die Polizei in Wolfsburg regelmäßig Präsenz vor muslimischen und jüdischen Einrichtungen. „Wir stehen in einem stetigen Austausch mit den Gemeinden“, sagt Polizeisprecher Sven-Marco Claus. Nicht immer seien Streifenwagen im Einsatz, auch zivile Fahrzeuge stünden regelmäßig vor den Einrichtungen. Hinweise auf mögliche Anschläge gab und gibt es aber keine, betont Claus. Am Freitag gab Innenminister Horst Seehofer als Reaktion auf die rassistischen Morde in Hanau bekannt, dass Moscheen in Deutschland stärker bewacht werden sollen.

Von Claudia Jeske und Frederike Müller