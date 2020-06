Nach 25 Jahren: Wolfsburger Verein „Leben mit Krebs“ löst sich auf

Wolfsburg

Das Aus nach 25 Jahren: Der Verein „Leben mit Krebs“ hat seine Auflösung bekannt gegeben. Bei der letzten Vorstandswahl im März hat sich keine neue Leitung mehr gefunden.

„Leben mit Krebs“: Ausflüge, Gespräche und Basar

Die beiden Amtsinhaberinnen Karin Kieper und Gerti Gutzmann legten aus alters- und gesundheitlichen Gründen ihr Amt nieder. Ein jüngeres Nachfolgeteam ließ sich nicht auftreiben. Der Verein bot über viele Jahre einen Gesprächs- und Bastelkreis, eine Malgruppe und ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm an. Unter anderem fuhren die Mitglieder gemeinsam an die Ostsee oder in den Kurort Bad Kissingen. Bekannt war der Verein zudem für einen jährlichen Basar im Bürgersaal des Rathauses, den „Leben mit Krebs“ gemeinsam mit der Frauenselbsthilfe nach Krebs veranstaltete.

Jubiläum: 2015 feierte der Verein seinen 20. Geburtstag. Quelle: Archiv

Darüber hinaus trafen sich die Mitglieder zum Rehasport und zur Wassergymnastik. Kieper ist froh, dass sie und Gutzmann wenigstens den aktiven Teil des Vereins erhalten konnten: „Das Zentrum für ambulante Rehabilitation am Klinikum hat die Gruppen zum 1. Juni übernommen und führt sie in der jetzigen Form weiter. Die 46 Teilnehmerinnen freuen sich, dass sie zusammenbleiben und sich weiter gegenseitig unterstützen können.“

Wolfsburger Verein: Alles begann 1995

Der Verein entstand 1995 aus einer Sportgruppe beim VfL Wolfsburg. Übungsleiterin Dagmar Rueß half dort Frauen, ihre Krebserkrankungen durch Bewegung schneller zu überwinden. Gemeinsam mit Prof. Dr. Gerhard Bothmann, damaliger Leiter der Frauenklinik des Klinikums, gründete Rueß schließlich den Verein. Das Ziel: An Krebs erkrankten Menschen helfen und sie unterstützend begleiten.

Dank an Unterstützer

Zum Abschied richtete Kieper sich noch einmal an die zahlreichen Helfer des Vereins: „Ein ganz großer Dank geht an das Klinikum und alle Unterstützer, wie die Stadt Wolfsburg, die Krankenkassen, die Stiftungen und besonders auch an die Belegschaft von VW, die durch ihre Spenden und Fördergelder die Arbeit im Verein erst möglich gemacht haben.“

