Stadtmitte

Ein Stück Gastro-Geschichte geht in Wolfsburg zu Ende: Nach 20 Jahren im Kunstmuseum hören die beiden Chefs von Restaurant „Awilon“ und Café „Kunstpause“ Anfang nächsten Jahres auf: Tom Graubner (52) war zwei Jahrzehnte für den Service zuständig, Carsten Gädke (54) war genauso lange Chef in der Küche. Das Kunstmuseum sucht jetzt einen Nachfolger.

Nach 2o Jahren setzen Gädke und Graubner neue berufliche Schwerpunkte: „Wir wollen uns künftig auf unseren Catering-Service konzentrieren“, erklärt Graubner. Den betreiben er und sein Kollege Carsten Gädke schon seit Jahren sehr erfolgreich. Dazu der normale Betrieb im „Awilon“ und im Café „Kunstpause“ – das kostet viel Kraft. Kraft, die irgendwann fehlt. Schon vor einigen Jahren hatten die beiden Wolfsburger deshalb überlegt, beruflich neue Prioritäten zu setzen – und beruflich kürzer zu treten.

Gastronomie ist doch nicht krisensicher

Doch für diese Gedanken blieb wenig Zeit. Der ganz normale Arbeitsalltag hielt beide auf Trab. Bis Corona kam. „Da hatten wir Zeit, in Ruhe darüber nachzudenken“, sagt Carsten Gädke. Nicht nur die Zeit war jetzt da. Sondern auch ein ganz neue Erkenntnis. „Bis Corona dachten wir, die Gastronomie ist krisensicher“, erklärt Tom Graubner. Die vergangenen eineinhalb Jahre zeigten das Gegenteil.

Die „Awilon“-Chefs hören:

Zur Galerie Die Awilon-Chefs Tom Graubner und Carsten Gädke setzen neue berufliche Schwerpunkte

Und so reifte bei Carsten Gädke und Tom Graubner der Gedanke, ihren bereits bestehenden Catering-Service G&G Event auszubauen. Eine Halle in Weyhausen steht dafür bereit. Dort kocht dann Carsten Gädke, Tom Graubner ist für die Akquise von Aufträgen zuständig. Noch wollen sie den Cateringservice als zwei-Mann-Team stemmen. Vielleicht kommen später noch Mitarbeiter hinzu.

Mitarbeiter sind traurig

Apropos Mitarbeiter. Das Team von Awilon und Kunstpause war traurig, als es vor einigen Monaten erfuhr, dass ihre Chefs Anfang 2022 mit der Gastronomie im Kunstmuseum aufhören. „Viele sind sehr, sehr lange bei uns. 12, 13 oder sogar 15 Jahre“, erzählt Graubner.

Tolles Team: Tom Graubner (r.) und Carsten Gädke betreiben seit 20 Jahren die Gastronomie im Kunstmuseum. Quelle: Britta Schulze

Doch ein Neuanfang sei nötig. Jetzt. „Wir können nicht rund um die Uhr arbeiten“, so Carsten Gädke. Das sei in der Vergangenheit leider so gewesen... Neben der Gastronomie im Kunstmuseum hatten die beiden Männer zeitweise sogar noch Restaurants im Hotel Global Inn, auf dem Steimker Berg und im Phaeno.

Graubner und Gädke freuen sich auf ihre neue Aufgabe, aber sie blicken auch mit ein bisschen Wehmut auf die Zeit im Awilon, das früher mal Walino hieß, zurück. „Wir haben viele tolle Menschen kennengelernt“, schwärmen beide. Zum Beispiel Modedesigner Wolfgang Joop, der im Restaurant T-Shirts signierte. Sie erlebten Star-Talker Alfred Biolek hautnah, ebenso weltberühmte Künstler wie Neo Rauch oder das exzentrische Duo Gilbert & George. Tennis-Legende Boris Becker kam zu einer Charity-Gala, Komiker Otto Waalkes zum Mittagessen vor dem Auftritt im CongressPark.

Von Sylvia Telge