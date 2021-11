Wolfsburg

Es ist schon 15 Jahre her, dass der Wolfsburger Musiker Thomas Rettke sein Soloalbum „Rage of Fire“ rausgebracht hat. Jetzt erlebt das Album ein Revival: Es ist neu erschienen – dieses Mal als bunte Vinyl-Scheibe.

Die Sache hat sich eher zufällig ergeben. Thomas Rettke, besser bekannt unter seinem Spitznamen „Fredl“, war lange Jahre als Heavy-Metal-Sänger tätig und ist nach wie vor in vielen Metal-Internetforen unterwegs. Er hat somit noch immer gute Kontakte in die Szene.

Über ein Forum lernte er Ralf Ribatzki kennen, der zu der Zeit für das Diepholzer Unternehmen „da music“ tätig war, der Vertriebsfirma der „Schallplattenfabrik Pallas“. „Als er mal in Wolfsburg war, um in Geschäften Platten anzubieten, haben wir uns getroffen“, erzählt Rettke. Er spielte Ribatzki das Album vor. Der war begeistert.

Das ursprüngliche Album des Wolfsburgers war 2006 erschienen

Erschienen war „Rage of Fire“, das Thomas „Fredl“ Rettke unter dem Künstlernamen „Redkey“ veröffentlichte, 2006 beim Berliner „A-Label“. Dessen Inhaberin Antje Lange machte den Laden allerdings kurze Zeit später zu, um selbst bei einem größeren Unternehmen anzuheuern. Die Folge: Nur ein paar hundert CDs des Albums sind jemals über den Ladentisch gegangen.

Thomas Rettke: Ihn freut die positive Resonanz auf die neue Schallplatte. Quelle: Robert Stockamp

„Ralf ist ein unheimlicher Vinyl-Fan und hat mich gefragt, ob wir das Album nicht nochmal als Schallplatte rausbringen wollen“, erinnert sich Rettke. Da alle Rechte zu dem Album beim Wolfsburger lagen, ging das nahezu problemlos. Das Masterband – die Vorlage für die Tonträgerherstellung – war allerdings nicht mehr aufzutreiben. „Das wurde dann von einer CD abgenommen. Die Qualität ist wirklich gut“, freut sich der Wolfsburger.

Fast 300 Platten sind bereits verkauft

Seit kurzem ist „Rage of Fire“ wieder auf dem Markt. Die Resonanz ist bislang erfreulich hoch. Von den bisher produzierten 300 Platten gingen die meisten schon über den Ladentisch. Zudem gab es in einigen Magazinen positive Rezensionen. „Ich bin total baff, wie gut das läuft“, sagt Thomas Rettke. Möglicherweise wird es dank der guten Nachfrage noch eine zweite Auflage geben.

Aufgenommen hatte Rettke die von ihm komponierten Lieder mit einer Reihe erstklassiger Musiker, darunter dem Schlagzeuger und Percussionisten Daniel Eichholz und mit Sascha Paeth an der Gitarre. Bei einem Stück singt „Avantasia“-Chef Tobias Sammet mit.

Paeth, der ein international anerkannter Produzent ist, hat sich in dieser Funktion auch am Album beteiligt. Aufgenommen wurde es in den inzwischen geschlossenen „Gates Studios“ in Ehmen, wo sich früher internationale Metal-Bands die Klinke in die Hand gaben.

Mit Metal international unterwegs Thomas Rettke, Jahrgang 1960, hat schon früh in Wolfsburg Metal-Musik gemacht. Im Jahr 1982 gründete er die Band „Steeltower“, in der er eigentlich Schlagzeug spielen wollte. Ein fehlender Sänger brachte ihn dann ans Mikrophon. 1987 gründete er dann mit Bonny Bilski, Ingo Millek, Manni Jordan und Thorsten Müller „Heavens Gate“. Ein Jahr später kam Sascha Paeth für Millek in die Band. Die Gruppe brachte von 1988 bis 1999 zehn Alben raus, die international vermarktet wurden. In Japan spielte „Heavens Gate“ in großen Stadien. Mit „Redkey“ startete er 2005 sein Soloprojekt. Es blieb aber beim Album „Rage of Fire“. Mit dem Bandprojekt „Avantasia“ von Tobias Sammet war er 2013 als Sänger auf Welttournee. Der Abschluss der Tournee fand 2014 auf dem „Wacken Open Air“ statt, einem der größten Metal-Festivals der Welt.

Rettke würde gerne noch eine zweite Platte rausbringen

Das Studio war seinerzeit von der Wolfsburger Metal-Band „Heavens Gate“ gegründet worden, mit der Rettke, Paeth und ihre Mitmusiker in den 90er-Jahren international erfolgreich waren. Von „Hevens Gate“ ist bislang nur das erste Album auf Vinyl erschienen. „Man kommt an die Verantwortlichen mit dem Thema nicht ran, aber es wäre schön, wenn man da auch noch mal was auf Platte rausbringen könnte“, meint Thomas Rettke. Interessierte gebe es genug. „Es gibt noch immer eine Fangemeinde. Die wäre über das Internet leicht erreichbar.“

Von Robert Stockamp