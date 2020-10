Wolfsburg

Die Musikschule der Stadt Wolfsburg richtet in diesem Jahr den Musikschul-Grand-Prix digital aus. Die Musikschüler zeichnen dafür ihren Auftritt auf und die Jury bewertet die Videos. Die Preisträger gewinnen eine professionelle Aufnahme im Tonstudio der Musikschule. Für das benötigte Equipment spendete die Kultur- und Sozialstiftung der Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg 2500 Euro.

Mit dem Geld der Sparkassenstiftung werden Kameras und Stative sowie Laptops und Tablets angeschafft. „Mit der Förderung wollen wir die digitale Infrastruktur der Musikschule verbessern, sodass die Lehrer und Schüler für die Zukunft noch besser gerüstet sind“, betont der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Jürgen Kröger.

Musikschule Wolfsburg möchte weiterhin digitalen Unterricht anbieten

In der Musikschule Wolfsburg sind inzwischen rund 30 große Räume mit sogenannten „Spuckschutzen“ ausgestattet, sodass Lehrer und Schüler mit Abstand gemeinsam musizieren können. Jedoch können und wollen noch nicht alle Schüler wieder vor Ort unterrichtet werden. „Die Pandemie zeigt uns, dass die Zeit des digitalen Unterrichts erst angefangen hat. Demnach wollen wir dieses Angebot mithilfe der neuen Geräte weiter anbieten“, so Matthias Klingebiel, stellvertretender Musikschulleiter.

Neben dem digitalen Zubehör unterstützt die Sparkassenstiftung den Musikschul-Grand-Prix, der zum 16. Mal in Wolfsburg stattfindet. Normalerweise spielen die teilnehmenden Musikschüler vor einer Jury. Anschließend treten die Gewinner in einem gemeinsamen Konzert vor Familien und Freunden auf. Dieses Format ist in diesem Jahr wegen Corona nicht möglich.

In der Musikschule Wolfsburg wurden sogenannte „Spuckschutze“ aufgebaut, damit die Schüler mit den Lehrern für den Musikschul-Grand-Prix lernen können. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Die Musikschule Wolfsburg veranstaltet deshalb einen digitalen Wettbewerb. Bis Freitag, 9. Oktober, können Schüler im Alter von 8 bis 19 Jahren ein selbst produziertes Video einreichen, welches mit zwei Liedern nicht länger als sechs Minuten dauern darf. „Die Musiklehrer und die Schüler sind sehr motiviert und wir rechnen mit rund 70 Videos“, sagt Musikschulleiter Andreas Meyer. In den letzten Jahren durften Ensembles am Musikschul-Grand-Prix teilnehmen, sodass mehr als 100 Teilnehmer angetreten sind.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig