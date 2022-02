Mütter von autistischen Kindern in Wolfsburg fordern mehr Mut zur Integration

Störungen des Autismus-Spektrums sind Besonderheiten in der Entwicklung, die in unterschiedlicher Ausprägung vorkommen. Laut dem aktuellen Forschungsstand hängen die Probleme, die dadurch entstehen, mit einer speziellen Wahrnehmung der Realität zusammen. Betroffene haben deshalb oft Schwierigkeiten, im sozialen Zusammenleben angemessen zu agieren und zu reagieren. Einige sind zum Beispiel selbst sehr laut, andere haben extreme Angst vor lauten Geräuschen. Also Vorsicht beim Öffnen von Schubladen: Autismus ist nicht gleich Autismus, das Spektrum ist breit gefächert. Grundsätzlich unterschied die Wissenschaft in der Vergangenheit zumindest schon drei unterschiedliche Erscheinungsformen.

1. Frühkindlicher Autismus (Kanner-Syndrom)

Schon Kleinkinder mit dieser neurologischen Besonderheit kapseln sich oft ab, weil sie wegen ihrer besonderen Wahrnehmungsart Gesten, Mimik und Wörter nicht richtig deuten und verstehen können. Weitere Anzeichen sind stereotype oder auch selbststimulierende Verhaltensweisen, die viele andere selbst als Zeichen von Nervosität kennen – Das Kauen an Nägeln und Eindrehen von Haaren etwa oder das zwanghaft wirkende Klicken mit dem Kugelschreiber. Im Extremfall wirken solche Stereotype aber sogar selbstverletzend. Oft entsteht bei Autisten und Autistinnen eine starke Angst oder Wut, wenn sich die Umgebung verändert. Die Sprachentwicklung ist verzögert, die Intelligenz hat damit aber nicht viel zu tun: Autismus-Störungen kommen bei geistig behinderten wie auch bei normal oder hochintelligenten Menschen vor, wobei sich manchmal sogenannte Inselbegabungen speziell in Bereichen entwickeln, die stark durch klare Regeln geprägt sind – etwa Technik, Mathematik oder Musik.

2. Asperger-Syndrom

Die Sprachentwicklung ist beim Asperger-Syndrom nicht beeinträchtigt – im Gegenteil: Oft haben Asperger-Kinder einen besonders reichen Wortschatz und wirken deshalb altklug. Die Sprachmelodie wirkt aber meist monoton, das Handeln pedantisch. Trotzdem gibt es später oft Probleme in der Schule, denn Asperger-Kinder lassen sich nicht nur leicht durch äußere, sondern auch durch innere Reize ablenken. Weil sie sich schlecht fokussieren können, sind sie schnell überfordert. Sie haben meist wenig Interesse an Gleichaltrigen, neigen zu Monologen und zeigen häufig extrem ausgeprägte Interessen für Spezialthemen, in denen sie sich Expertenwissen aneignen. Fahrpläne, Astronomie oder verschiedene Sammel-Leidenschaften zum Beispiel.

3. Atypischer Autismus

Der atypische Autismus wird oft erst spät diagnostiziert, weil im Kindesalter nicht genügend klassische Symptome auffallen oder weil nicht alle zutreffen. Zudem gibt es Überschneidungen mit anderen Auffälligkeiten (etwa ADHS oder Hochsensibilität).

Zum atypischen Autismus zählten in der Vergangenheit viele verschiedene Ausprägungen, die sich nicht einfach ins Raster pressen lassen. Das ist ein Grund dafür, warum die Wissenschaft heute vom „Autismus-Spektrum“ spricht. Die Forschung beschäftigt sich aktuell speziell mit dem Thema Autismus bei Mädchen und Frauen. Früher sind Fachleute davon ausgegangen, dass deutlich mehr Jungen und Männer betroffen sind. Das liegt vermutlich daran, dass Mädchen und Frauen sozial anders geprägt sind und deshalb andere Mechanismen anwenden, um die gleichen Probleme zu verbergen oder zu verarbeiten.