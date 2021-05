Wolfsburg

Verstöße gegen Kontaktbeschränkungen, die Maskenpflicht oder wegen fehlender Hygienekonzepte: Solche Verstöße gegen die Corona-Regeln werden häufig als Ordnungswidrigkeiten geahndet – in einigen Fällen drohen aber auch strafrechtliche Konsequenzen. Nach rund einem Jahr Corona-Pandemie sind bei den Staatsanwaltschaften in Niedersachsen 1658 Ermittlungsverfahren wegen möglicher Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet worden. Das teilte das niedersächsische Justizministerium in Hannover mit. Diese Verstöße können demnach mit einer Geldstrafe oder bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden.





Von der Redaktion