Wolfsburg

Die Wolfsburger Schützengesellschaft lädt zum 70. Schützen- und Volksfest – und lässt sich beim Programm nicht lumpen. Die Schützen holen als Top Act die Band „ Münchener Freiheit“ nach Wolfsburg. Vom 15. Mai bis zum 24. Mai werden in diesem Jahr wieder Tausende von Besuchern erwartet. „Und es ist uns wieder gelungen, international bekannte Fahrgeschäfte nach Wolfsburg zu locken“, freut sich der Vorsitzende der Schützen Stefan Wolters. Und im Festzelt wird auch tüchtig drauf los gerockt – bei freiem Eintritt, wohlgemerkt. Am Freitag, 15. Mai, erfolgt der Start mit Vincent Gross. Der bekannte Nachwuchsschlagersänger wird im Rahmen der „ Saturn Night“ ein Konzert geben.

Bald ist wieder Rummel: Für die Zeit vom 15. bis 24. Mai lädt die Wolfsburger Schützengesellschaft wieder zum Schützen- und Volksfest ein. Quelle: Boris Baschin

Am Samstag, 16. Mai, wird die bewährte und erfolgreiche Travestie Show mit Maria Crohn vom Tannenhof mit SG Wolfsburg präsentiert. Am Donnerstag, 21. Mai, soll es für das Festessen ein paar Veränderungen geben – das Konzept sei optimiert worden, teilt Wolters mit. Und die in Österreich und Deutschland sehr bekannte Gruppe „ Die Trenkwalder“ werde den Tag begleiten.

Der Höhepunkt des Programms folgt dann Freitag, 22. Mai. Im Gegensatz zu den früheren Jahren kommt der Top Act nicht am ersten, sondern am zweiten Freitag auf die Bühne. Die Gäste dürfen sich auf ein Konzert mit der „Münchner Freiheit“ freuen. Ihre großen Auftritte hatten sie in den Achtzigern, aber die Band steht auch heute noch auf der Bühne – und wird hoffentlich für die Wolfsburger ihre Hits wie „Ohne dich schlaf’ ich heut’ Nacht nicht ein“ singen. Am Samstag, 23. Mai, rocken dann die „Stürmer de Luxe“ das Festzelt.

Von der Redaktion