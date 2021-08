Wolfsburg

Die medizinische Maske gehört längst zum Alltag – leider auch zum schmutzigen Straßenbild. Die Wolfsburger Aktivistin Sabrina Wenzelis sammelte achtlos weggeworfene Masken auf und hängt sie am Samstag, 14. August, von 11 bis 15 Uhr unter dem Glasdach in der City auf. Die Aktion „Du schützt dich, schütze du auch deine Umwelt“ findet gemeinsam mit der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) statt.

Wenzelis sammelt entweder alleine oder mit ihrer Freundin Anastasia Krassilnikova Müll auf und zeigt ihre „Ausbeute“ auf dem Instagram-Kanal „muellpiratin“. Der Kampf gegen die Verschmutzung sprach sich herum: Die Wolfsburgerinnen wurden bereits zwei Mal von einem Filmteam begleitet.

Sabrina Wenzelis sammelt Müll in Wolfsburg auf

Die selbsternannte Müllpirantin Wenzelis hatte vor einigen Monaten in Fallersleben gesammelten Müll als „Girlande der Schande“ aufgehängt und hinterm Rathaus für jede weggeworfene Zigarette ein mahnendes Fähnchen in die Erde gesteckt. Ein Filmteam von Sat 1 hat den Kampf gegen die Kippen begleitet. Der Beitrag ist online unter www.sat1regional.de noch zu finden.

Sabrina Wenzelis (rechts) und Anastasia Krassilnikova werden von RTL beim Kampf gegen Müll gefilmt. Quelle: Britta Schulze

Wie schnell sich in der Innenstadt die Säcke füllen, zeigten die beiden auch einem RTL-Filmteam. Der Beitrag lief schon und ist in der Mediathek nicht mehr verfügbar.

Weggeworfene Masken können Mensch und Tier gefährden

Am Samstag von 11 bis 15 Uhr hängt Wenzelis auf dem Hugo-Bork-Platz eine „Masken-Girlande“ auf. Die getragenen Masken hat sie bei Spaziergängen oder Radtouren aufgesammelt. „Mit der Aktion möchte ich die Wolfsburger darauf aufmerksam machen, was durch die Pandemie zusätzlich in der Umwelt landet und was dies dort anrichtet“, erklärt Wenzelis. Interessierte erhalten am Samstag zudem Flyer zur Abfallvermeidung und Mülltrennung.

Die Stadt betont, dass umherfliegende Masken das Personal der Straßenreinigung unnötigerweise gefährdet. Auch auf die Gefährdung der Tierwelt durch Verschlucken oder Verheddern macht die Stadt aufmerksam. „Da nicht auszuschließen ist, dass weggeworfene Masken den Weg in die Meere finden, tragen achtlos weggeworfene Schutzmasken zur weiteren Belastung der Meere mit Mikroplastik bei. Zudem hat uns der Arbeitsschutzaspekt veranlasst, an der Aktion teilzunehmen“, teilte die Stadt Wolfsburg mit.

Einweg-Massen müssen verbrannt werden

So werden die Pandemie-Produkte richtig entsorgt: Medizinische Masken gehören in die graue Restabfalltonne und nicht in den gelben Sack oder die Biotonne. Der Abfall der grauen Tonnen wird laut der WAS verbrannt und damit unschädlich gemacht.

Modellrechnung: So viel Pandemie-Müll könnte es in Wolfsburg geben Der Masken-Müll wird laut der Stadt nicht separat erfasst. Daher wurde eine Modellrechnung aufgestellt: Unter der Annahme, dass bei rund 125 000 Einwohnern Wolfsburgs pro Person und Woche zwei medizinische Masken verbraucht werden, kommt man auf einen wöchentlichen Verbrauchswert von 250 000 Stück. Allerdings muss nicht jeder einer Maske tragen, somit rechnet die WAS mit einem wöchentlichen Verbrauch von 175 000 Masken. Bei einem Gewicht von vier Gramm pro Maske werden wöchentlich 700 Kilogramm Maskenmüll produziert. Das sind 36 Tonnen pro Jahr. Zum Vergleich: In Wolfsburg fallen innerhalb eines Jahres über 27 000 Tonnen Hausabfall an. Die Stadt betont, dass in Relation zum Hausabfall der Pandemie-Müll gewichtsmäßig nur eine untergeordnete Rolle spielt. Zudem sei eine Modellrechnung mit großen Unsicherheiten verbunden.

Nach Angaben der Umweltschutzorganisation „Greenpeace“ braucht das Vlies der Einwegmasken aus synthetischen Fasern rund 20 Jahre bis es vollständig zersetzt ist. Bei Masken aus Polypropylen ist mit bis zu 450 Jahren zu rechnen. „Mir ist es wichtig, dass jeder auf seinen Mund-Nasenschutz aufpasst und ihn dann fachgerecht entsorgt. Und besser wäre es noch, wenn jeder in der Natur Müll einsammelt“, sagt Wenzelis.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig