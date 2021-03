Wolfsburg

Forstwirt Tim Hartge und Praktikant Lukas Hedrich machen es vor: Es ist Zeit, dass alle gemeinsam etwas für den Stadtwald tun. Vor diesem Hintergrund lädt die Stadtforst Wolfsburg zum Frühjahrsputz am Sonnabend, 20. März, von 9 bis 13 Uhr ein. An insgesamt sechs Stellen werden Mitarbeitende der Stadtforst, erkennbar an den Fahrzeugen oder Arbeitsmaschinen der Stadtforst, sein und die öffentliche Müllsammelaktion koordinieren.

Das sind die Müllsammelstellen:

Stadtmitte – Parkplatz Scharoun Theater, Braunschweiger Straße 79 und Parkplatz VW Bad Laagberg, Hageberg, Wohltberg. Westhagen – Lidl-Parkplatz an der Breslauer Straße 209 b und Schützenhaus, Breslauer Straße 400. Detmerode – Caritas, Kurt-Schumacher-Ring 9. Nordstadt – Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule, Franz-Marc-Straße 2.

An den einzelnen Stationen sind Müllbeutel, Greifzangen und Gummihandschuhe zu bekommen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

