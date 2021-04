Wolfsburg

Immer wieder brennen Müllcontainer in der Wolfsburger Innenstadt, am Mittwoch fing neben einer Mülltonne in Fallersleben auch die Hausfassade Feuer und vor einigen Wochen terrorisierte mutmaßlich ein Brandstifter eine Familie in Sülfeld. „Brandstiftung ist kein Dumme-Jungen-Streich“, betont Melanie aus dem Bruch, Sprecherin der Polizei.

Melanie aus dem Bruch: Die Polizeisprecherin hofft weiterhin auf Zeugen. Quelle: Michael Lieb

Ob es sich in allen genannten Fällen tatsächlich um Brandstiftung handelt, steht nicht zweifelsfrei fest. Nach Aussage eines Zeugen bei einem von vier Containerbränden rund um Ostern in der Innenstadt geht die Polizei allerdings zumindest in diesem Bereich von Vorsatz aus. Dass der Brand in Fallersleben, der zudem nicht am Abend sondern in der Mittagszeit ausbrach, mit zur mutmaßlichen Serie gehört, ist zwar nicht wahrscheinlich, „aber der Fall wird bei den laufenden Ermittlungen mit betrachtet“, sagt die Polizeisprecherin.

Zeugenaufruf

Trotz öffentlichen Aufrufen gab es bisher keine weiteren konkreten Hinweise auf eine verdächtige Gruppe von (mutmaßlich) Jugendlichen, die zumindest ein Zeuge beobachtet hatte. „Wir hoffen, dass sich doch noch jemand erinnert“, sagt aus dem Bruch. Auch Kleinigkeiten, die vielleicht erst im Rückblick verdächtig erscheinen, könnten helfen. Zu erreichen ist die Dienststelle telefonisch unter 05361/46460.

Auch im noch dramatischeren Fall der Brandserie bei einer Familie in Sülfeld, wo von Brandstiftung auszugehen ist, gibt es bisher keine neuen Erkenntnisse. Die Betroffenen vermuten hier Rache als Motiv. Zur Serie in Wolfsburg meint ein WAZ-Leser: „Da hat wohl jemand Langeweile.“ Und Jürgen Koch, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Fallersleben, sagt: „Die Hintergründe, die zur Brandstiftung führen, sind vielfältig.“

Vor dem Busch in Sülfeld: Auch hier brannte eine Mülltonne – und in den nächsten Nächten ein Gartenhäuschen sowie der Holzzaun. Quelle: Feuerwehr Sülfeld

Das bestätigt Dr. Karin Just, ärztliche Psychotherapeutin und Leiterin der evangelischen Ehe- und Lebensberatungsstelle. „Es kann sein, dass es Mutproben sind. Manche Täter haben auch Schwierigkeiten aufgrund eines geringen Selbstwertgefühls, sie fühlen sich schnell angegriffen und kommen durchaus auf eine solche Idee, um gegen die eigenen Selbstzweifel anzukämpfen“, sagt sie. Studien in Justizvollzugsanstalten hätten gezeigt, dass viele Brandstifter unter ADS litten. Ein Symptom sei die Störung der Impulskontrolle: „Diese Menschen können Gefahren nicht einschätzen und schießen schnell übers Ziel hinaus.“

Spricht über Täter und Opfer: Dr. Karin Just. Quelle: Britta Schulze

Doch nicht nur stinkender, qualmender Müll oder rußige Wände bleiben zurück. Eine Gefahr, die auch Menschen ohne ADS oft nicht erkennen, sind die unsichtbaren Folgen für die Opfer. Dr. Just erläutert: „Immer wenn etwas, das wir für sicher gehalten haben, ins Wanken gerät, kann das Ängste auslösen.“ Und je nachdem, wie gefestigt ein Mensch in seinem Inneren ist, äußert sich das dadurch ausgelöste Leid zum Teil noch sehr lange. Wer einen Krieg erlebt hat, können von einem Feuer zum Beispiel retraumisiert werden.

Notfallseelsorger: Pastor Johannes Thormeier. Quelle: Britta Schulze

Pastor Johannes Thormeier, Notfallseelsorger im Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen, musste schon oft Opfer von Bränden oder auch traumatisierte Feuerwehrleute vor Ort trösten. „Stellen Sie sich nur einmal vor, wie Sie sich fühlen würden, wenn ihr Haus brennt – darauf bereitet sich ja keiner wirklich vor“, sagt er und denkt dabei auch an den Brand im Dachstuhl der Kreuzkirche zurück, der ihn persönlich zum Betroffenen machte.

