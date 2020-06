Müll-Ärger am Klieversberg: Anwohner drängen auf Lösung des Problems

Klieversberg

Der Müll-Problem am Klieversberg sorgt weiter für Ärger: Spaziergänger stießen am Sonntagmorgen im Bereich des Mahnmals erneut auf herumliegende Glasflaschen und dutzende Becher – offenbar die Hinterlassenschaften einer Party in der Nacht zuvor. Anwohner fordern die Stadt zum Handeln auf.

Erst vor wenigen Tagen hatte die WAZ über den Abfall-Ärger am Klieversberg berichtet. Die Stadt verwies darauf, dass die Bankplätze am Mahnmal einmal in der Woche gereinigt werden – doch Anwohner wollen sich damit nicht mehr zufrieden geben.

Spaziergängerin ist schockiert über ihre Mitbürger

Marie-Jeanette Hilse-Neumann ist regelmäßig am Klieversberg unterwegs. So auch am Sonntagmorgen, als die 29-Jährige wieder einmal achtlos weggeworfenen Müll vorfand. „Ich bin schockiert darüber, wie unsere Mitmenschen mit der schönen Natur umgehen“, sagt die Wolfsburgerin.

In den vergangenen Wochen habe sie mehrfach mit der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) telefoniert und auf das Problem hingewiesen, der Zustand habe sich aber nicht verbessert. „Die Mülleimer werden grundsätzlich zu selten geleert“, sagt Hilse-Neumann. Und weil die Mülleimer keine verschließbaren Deckel hätten, pickten Krähen die eingesammelten Abfälle häufig wieder heraus und verstreuten sie auf dem gesamten Klieversberg.

Engagierte Anwohnerinnen: Manuela Schünemann (sitzend) und Erika Beise (r.), hier mit ihrer Enkelin Hanna Warneboldt (l.), säubern seit zwei Jahrzehnten den Klieversberg von Müll und Abfällen. Quelle: privat

Beim Anblick des Mülls am Sonntagmorgen war die Wolfsburgerin so verärgert, dass sie auch die Polizei anrief. Die Hinterlassenschaften am Mahnmal – fünf leere Wodkaflaschen und mehr als 30 Plastik- und Papiereinwegbecher – ließen auf eine Corona-Party schließen. Die Polizei habe ihr zugesichert, vermehrt Streifen an den Klieversberg zu schicken, berichtet die 29-Jährige.

Als Hilse-Neumann am Sonntag etwas später zurückkehrte, war der Platz am Mahnmal bereits gesäubert. Allerdings nicht durch die städtische Abfallwirtschaft, sondern durch eine private Müllsammelaktion zweier älterer Frauen. „Die beiden Damen teilten mir mit, dass sie regelmäßig den Müll am Berg aufräumen“, berichtet Hilse-Neumann.

Anwohnerinnen wollen im Ortsrat von dem Problem berichten

Bei den engagierten Anwohnerinnen handelt es sich um Erika Beise und Manuela Schünemann. „Seit 20 Jahren räumen wir den Klieversberg auf“, bestätigt Beise der WAZ. Beim morgendlichen Gassigang mit ihren Hunden stoßen sie immer wieder auf Abfälle, „bei schönem Wetter wird es schlimmer“, sagt die 66-Jährige. Die Anwohnerinnen bezweifeln, dass der Müll am Klieversberg so regelmäßig wie behauptet abgeholt wird. Ihren Ärger wollen sie am Mittwoch in der Sitzung des Ortsrats Mitte-West zum Ausdruck bringen. „Der Klieversberg ist eine super Ecke – noch schöner wäre es, wenn die Leute ihren Müll mitnehmen würden“, sagt Beise.

