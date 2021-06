Wolfsburg

Ein Stich einer Mücke genügt, um ein Pferd zu infizieren. Gemeint ist das West-Nil-Virus, das sich immer weiter ausbreitet. Angekommen ist es auch in der Region um Wolfsburg. Vergangenes Jahr trat erstmals ein Fall bei Königslutter auf – der erste Fall in Niedersachsen. Behandelt wurde das erkrankte Tier von Dr. Jörg Jähn, der auch Pferde in Wolfsburg betreut. Er empfiehlt Pferde gegen das Virus impfen zu lassen. Denn die Folgen einer Ansteckung sind weitreichend.

„Das Pferd in Königslutter zeigte im Herbst vergangen Jahres Krankheitssymptome“, so Jähn. Es war neurologisch auffällig, taumelte und konnte seine Hinterhand nicht koordinieren. Typisch für eine Infektion sei auch ein Muskelzucken am Maul – auch das war bei dem erkrankten Tier erkennbar. Dem Pferd wurde Blut abgenommen und zur Untersuchung in ein Labor geschickt. Der Test bestätigte eine Infektion mit dem West-Nil-Virus. Ein Einzelfall? Laut dem Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) ist das Virus seit drei Jahren in Deutschland nachgewiesen, mit allmählicher Ausbreitungstendenz. Erkrankt ein Pferd muss es – anders als beispielsweise beim Herpes-Virus – nicht von anderen Tieren getrennt werden.

Tierarzt Dr. Jörg Jähn: „Wenn ein Tier erkrankt, ist es wichtig, die Symptome frühzeitig zu erkennen.“ Quelle: Privat

„Wenn ein Tier erkrankt, ist es wichtig, die Symptome frühzeitig zu erkennen“, sagt der Tierarzt. Denn, desto erfolgsversprechender sei die Behandlung. Allerdings können nur die Symptome behandelt werden. Im Falle des erkrankten Tieres in Königslutter wurde unter anderem Cortison verabreicht.

Virus wird von Mücken übertragen und zirkuliert in Vögeln

Das West-Nil-Virus kommt mittlerweile weltweit vor. Es wird durch blutsaugende Mücken übertragen und zirkuliert in Vögeln. In seltenen Fällen kann das Virus durch eine infizierte Stechmücke auf Pferde oder Menschen übertragen werden, teilt das Laves. „Im vergangenen Jahr gab es Fälle in Sachsen-Anhalt. Das ist nicht weit von unserer Region entfernt“, sagt Jähn. Infizierte Pferde müssten mitunter in Narkose gelegt werden – und viele Tiere müssten letztendlich sogar eingeschläfert werden.

West-Nil-Virus: Alles Wichtige zur Infektion Eine Infektion mit dem West-Nil-Virus (WNV) ist eine anzeigepflichtige Einzeltiererkrankung. Ursprünglich stammen die West-Nil-Viren aus Afrika. Die Erreger werden von Stechmücken zwischen Vögeln übertragen. Pferde und auch Menschen können mit dem Virus infiziert werden. Mittlerweile kommt das Virus laut dem Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) weltweit vor. Nach einer Infektion von Pferd und Mensch (sogenannte Fehlwirte) wird das Virus jedoch nicht in ausreichender Menge vermehrt, sodass eine Übertragung auf Stechmücken andere Pferde und Menschen nicht vorkommt. Meist verläuft eine Infektion symptomlos. Etwa acht Prozent der Pferde haben zentralnervöse Ausfallerscheinungen wie beispielsweise Stolpern, Ataxien, Muskelzittern und Lähmungen. Etwa 20 Prozent der Pferde behalten lebenslang neurologische Schäden zurück. Im Falle neurologischer Erkrankungen verlaufen bis zu 50 Prozent der Infektionen tödlich. Die ständige Impfkommission empfiehlt Impfungen in Mitteldeutschland, sowie in betroffenen Gebieten. Das gilt in Niedersachsen auch für den Landkreis Helmstedt und die angrenzenden Regionen.

In Wolfsburg stellt der Tierarzt seit dem vergangenen Jahr eine steigende Impfbereitschaft der Pferdebesitzer fest. „Waren es zuvor etwa fünf Prozent der Pferdebesitzer, die ihre Tiere impfen ließen, so sind es mittlerweile 30 bis 40 Prozent“, sagt Jähn. Der beste Zeitpunkt einer Impfung sei im Frühjahr, bevor die Mückensaison beginnt. „Aber auch jetzt ist eine Impfung noch auf jeden Fall sinnvoll“, so der Tierarzt. Denn, die Mücken sind bis in den Herbst aktiv. Für die Grundimmunisierung ist eine zweimalige Impfung im Abstand von vier Wochen notwendig, danach wird einmal jährlich geimpft.

Die Stechmücke: das Insekt überträgt das West-Nil-Virus. Quelle: Patrick Pleul

Auch Manfred Rose, der im Vorsfelder Reit- und Fahrverein zwei Pferde untergebracht hat, ließ seine Tiere impfen. Die Pferde stehen stundenweise auf der Wiese. Er wollte vermeiden, dass sich die Tiere mit dem West-Nil-Virus infizieren. „Den Mücken kann man ja einfach nicht entgehen“, sagt er. Denn, die Folgen seien gravierend. Bevor er die Tiere impfen ließ, habe er sich umfassend informiert- und die Risiken abgewogen. Die Kosten für die Impfung haben ihn nicht abgehalten „Wenn ein Pferd erkrankt, sind die Folgekosten deutlich höher. Die Vorsorge ist das kleinere Übel“, sagt Rose.

Manfred Rose und Pferd „Rhea“: Das Tier wurde gegen das West-Nil-Virus geimpft. Quelle: Privat

In Reiterkreisen werde das Virus allerdings noch nicht allzu sehr wahrgenommen – so seine Einschätzung. Zwar würden bereits mehrere Pferdebesitzer ihre Tiere immunisieren, „aber erst wenn das Virus flächendeckend auftritt, wird wohl mehr geimpft.“

Von Nina Schacht