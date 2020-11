Früher gab es frisches Gemüses und Fleisch in der Markthalle am Nordkopf in Wolfsburg – mittlerweile ist sie das Vorzeigeprojekt zum Thema Digitalisierung in Wolfsburg. Viel Lob für die Markthalle gab es jetzt von Staatssekretär Stefan Muhle, der sich vor Ort umschaute.