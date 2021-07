Wolfsburg

Ein Autofahrer hat bei einem verbotenen Abbiegemanöver auf der Schillerstraße in Wolfsburg einen Unfall mit einem Motorrad verursacht. Dabei stürzte der Motorradfahrer und verletzte schwer. Ein Rettungswagen brachte den ­4­1-Jährigen ins Klinikum.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall bereits am Samstag gegen 14.25 Uhr. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der Motorradfahrer auf der Schillerstraße in Richtung Goethestraße. Ihm kam ein Audi-Fahrer (51) entgegen, der in Höhe des Kaufhofrondells nach links abbiegen wollte. Laut der Beschilderung ist dort nur die Fahrt geradeaus oder nach rechts erlaubt, trotzdem bog der 51-Jährige ab – und verursachte prompt einen Unfall.

Sein Audi stieß mit dem Motorrad des 41-Jährigen zusammen. Der Wolfsburger stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn für weitere medizinische Behandlungen ins Klinikum. Der schwer beschädigte Audi und das Motorrad mussten abgeschleppt werden.

Die Ermittlungen zu der Unfallursache dauern an. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. (05361) 46460 zu melden.

