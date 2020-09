Moria: Wolfsburgs Oberbürgermeister bietet Aufnahme von Flüchtlingen an

Wolfsburg

Nach dem verheerenden Brand im Flüchtlingslager Moria hat Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs ( SPD) die Bereitschaft zur Aufnahme von Geflüchteten aus dem zerstörten Camp auf der griechischen Insel Lesbos erklärt. „Wir sind sofort bereit, Menschen, die durch Krieg und Verfolgung in größte Not geraten sind und ihre Heimat verlassen mussten, aufzunehmen. Der Wolfsburger Stadtrat hat diese Haltung im Juli mit großer Mehrheit mit der Resolution, ein sicherer Hafen zu sein, untermauert“, sagte Mohrs am Donnerstag.

Wolfsburgs Oberbürgermeister forderte eine rasche Lösung für die Menschen, die durch den Brand obdachlos geworden sind. „Ich war entsetzt als ich die Bilder aus Moria gesehen habe. Bei diesem unvorstellbaren Leid kann nicht lange diskutiert, sondern muss schnellstmöglich gehandelt werden.“

Stadt bekräftigt Angebot an das Land, Minderjährige aufzunehmen

Stadträtin Iris Bothe verweist insbesondere auf das Schicksal der geflüchteten Kinder und Jugendlichen. Sie hätten im Flüchtlingscamp Moria bereits unter prekären Verhältnissen leben müssen und würden nun durch den Brand einer nicht hinnehmbaren Situation ausgesetzt. „Bereits Anfang des Jahres wurden in Wolfsburg die Möglichkeiten zur weiteren Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe geschaffen und wir bekräftigen unser Angebot an das Land, Minderjährige aufzunehmen“, so Bothe.

Stadträtin Iris Bothe: „Wir bekräftigen unser Angebot an das Land, Minderjährige aufzunehmen.“ Quelle: Andrea Müller-Kudelka

Bei Bränden in der Nacht zum Mittwoch war das Flüchtlingslager Moria fast vollständig zerstört worden. Dort waren statt der vorgesehenen 3000 Migranten mehr als 12 000 Menschen untergebracht. Mehrere Bundesländer haben angeboten, Migranten aus dem Camp bei sich aufzunehmen. Die Bundesregierung hat dies bislang verweigert und strebt stattdessen eine europäische Lösung an.

Auch die Wolfsburger SPD-Ratsfraktion fordert eine Aufnahme von Flüchtlingen aus dem zerstörten Camp. „Wir haben in Wolfsburg ein dichtes Netz an engagierten und hilfsbereiten Menschen und Organisation, die bereits auf gute Erfahrungen mit der Integration von Flüchtlingen zurückgreifen können“, erklärte SPD-Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer. Gemeinsam mit dem Jugendhilfeausschuss-Vorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Falko Mohrs appelliert Glosemeyer an die Bundesregierung und an die europäische Union schnellstmöglich zu handeln.

Falko Mohrs rechnete vor: „Wenn Deutschland vorangeht und von den insgesamt 12 000 Bewohnern nur 2 000 Flüchtlingen eine neue Heimat gibt, dann würden dies für das Land Niedersachsen 200 Menschen sein. Legt man für die weitere Verteilung den so genannten Königsteiner Schlüssel zu Grunde, nimmt Wolfsburg gerade einmal vier Menschen auf.“

Die Flüchtlingsheime in Wolfsburg seien derzeit nicht voll ausgelastet

In Wolfsburg hätten viele Vereine mittlerweile ein breites Angebot für die Asylbewerber geschaffen, erklärte Glosemeyer – so bieten ihr zufolge der SSV Vorsfelde und der VfR Eintracht Nord Fußball an, die Flüchtlingshilfe selbst offeriere Schwimmkurse. In etlichen Flüchtlingsheimen gebe es Deutschunterricht und Hausaufgabenbetreuung. Zudem verfüge Wolfsburg über eine räumliche Infrastruktur, die derzeit nicht voll ausgelastet sei. „Mit der jüngsten Aufnahme von unbegleiteten jungen Flüchtlingen haben wir schon gute Erfahrungen gemacht“, so Glosemeyer.

Von Florian Heintz