„Morgenstadt“: Schüler entwickeln Ideen für Wolfsburgs Zukunft

Wolfsburg

„Morgenstadt– wohin soll Wolfsburg sich entwickeln?“ Unter diesem Motto haben Schüler der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule an dem Seminarfach „wohnisionär“ teilgenommen und jetzt ihre Ergebnisse in einem Livestream präsentiert. Seit fünf Jahren kooperieren die Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule und die Neuland Stiftung Wolfsburg mit der Unterstützung der Abenteuerhaus GmbH, um Jahr für Jahr jeweils rund 20 Schülerinnen und Schülern die aktive Auseinandersetzung mit der Zukunft Wolfsburgs in Team- und Projektarbeit zu ermöglichen.

Die Ideen der Schüler sollen ein Denkanstoß für die Arbeit der Neuland Stiftung sein

Drei Semester lang haben sich die Schülerinnen und Schüler mit verschiedensten Themen auseinander gesetzt: Vom Leben miteinander in sozialen Beziehungen, dem Streben nach Bequemlichkeit im Lebensraum, guter und sicherer Mobilität, Sprache und Integration bis hin zu Wolfsburgs Architektur und Grünflächen. Die frischen Ideen haben sie in geschriebener Form und als Kurzvideos festgehalten. Sie sollen als Denkanstoß für die Quartiersarbeit der Neuland Stiftung und für die ganze Stadtgesellschaft dienen. „Durch gute Hinweise unserer jungen Generation die Stadtentwicklung unterstützen“, so brachte Iris Bothe, Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration, die Bedeutung des Seminarfachs „wohnsionär“ auf den Punkt.

Die Schüler präsentierten ein Konzept für Nachbarschaftsfeste

Die Schülerinnen und Schüler präsentierten ihre Ideen für Feste unter Corona-Bedingungen in einem Live-Stream. „Wir vermissen die sozialen Kontakte und wollen der Neuland Stiftung ein Konzept übergeben, wie sie aus all unseren Erkenntnissen Nachbarschaftsfeste umsetzen kann“, so ihr Tenor. Sandra Meier, pädagogische Betreuung HNG, und Sandra Wukovich, Coach und Trainer vom Abenteuerhaus, moderierten den Stream. Zugespielt wurden die Grußworte von Herbert Haun, Geschäftsführer der Neuland Stiftung, Irina Helm als Vorstandsvorsitzende und Iris Bothe als Stadträtin für den Bereich Jugend, Bildung und Integration. Arne Sewing, Schulleiter der HNG und Joachim Franz als Pate begrüßten und bedankten sich ebenfalls für die großartigen Ideen.

Interessierte können sich den Stream auf dem Youtube-Kanal der Neuland Stiftung ansehen.

