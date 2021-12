Wolfsburg

„Friede, Freiheit, keine Diktatur“ hieß es am Montagabend erneut auf Wolfsburgs Straßen. Laut Polizei waren rund 800 so genannte „Montagsspaziergänger“ in der Innenstadt unterwegs. Ihr Protest richtet sich gegen aktuelle Corona-Maßnahmen der Politik und gegen eine mögliche Impfpflicht. Die Polizei war mit einem deutlich größeren Aufgebot als bei den vergangenen Malen im Einsatz und lenkte die Spaziergänger.

Der Demonstrationszug war erneut nicht angemeldet. Und trotz Maskenpflicht – wegen der steigenden Teilnehmerzahlen und der sich ausbreitenden Omikron-Variante hat die Stadt Wolfsburg diese für Versammlungen eingeführt – trug nahezu niemand einen Schutz über Nase und Mund. Vereinzelt hatten sich Teilnehmer Schals übers Gesicht gezogen, ob das allerdings aus Gründen des Infektionsschutzes passiert war, blieb offen.

Reiterstaffel aus Braunschweig begleitete den Marsch

Die „Spaziergänger“ trafen sich zunächst auf dem Rathausplatz, von dort nahmen sie eine neue Route über die Rathausstraße Richtung Braunschweiger Straße und dann die Schillerstraße runter bis zur Kleiststraße. Die Polizei hatte sechs Reiter der Reiterstaffel aus Braunschweig in Einsatz, die den Zug begleiteten. Etliche Einsatzkräfte der Polizei Wolfsburg und Hannover lenkten den Tross, schnitten ihm diesmal auch konsequent den Weg zum ZOB ab. Dort war es am vergangenen Montag wegen des Protestmarschs zu einem Verkehrschaos gekommen.

Eine Reiterstaffel aus Braunschweig begleitete den Montagsspaziergang. Quelle: Roland Hermstein

Corona-Protest: Polizei riegelt erneut Zufahrtsstraßen ab

Auch die Wege zur mittleren Porschestraße sperrten die Einsatzkräfte erneut aus Gründen des Infektionsschutzes ab. Auf der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe Pestalozzieallee scherte ein kleiner Kern aus und forderte die übrige Menge auf, kehrt zu machen. Die tat dies auch prompt. Im unteren Bereich der Ebert-Straße kam der Tross kurz zum Stilland, denn riegelte die Polizei erneut mit Hilfe von Mannschaftswagen und Pferden die Nebenstraßen ab.

Deutlich mehr Polizei-Einsatzkräfte als bei den vergangenen Malen waren im Einsatz. Quelle: Roland Hermstein

Montagsspaziergang: Unfall mit Linienbus auf der Pestalozziallee

Nach anderthalb Stunden etwa löste sich der Spaziergang langsam auf. Ein fester Kern allerdings lieferte sich wie bei den vergangenen Malen auch schon eine Art Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Dennoch blieb es laut Polizei friedlich.

Am Rande des Protests ereignete sich auf der Pestalozziallee/ Ecke Goethestraße ein Verkehrsunfall: Ein VW-Passat krachte gegen einen Linienbus, laut Polizei soll es zwei Verletzte gegeben haben.

Unfall am Rande des Montagsspaziergang: Ein Passat und ein Linienbus krachten auf der Pestalozzieallee zusammen. Es soll zwei Verletzte gegeben haben. Quelle: Roland Hermstein

Am Rathaus bildete sich an diesem Montagabend erstmals ein Gegenpol zu den lauten Protesten der Impfgegner: Wolfsburgerinnen und Wolfsburger stellten dort für jedes Covid-19-Opfer in der Stadt eine Kerze auf.

Von Claudia Jeske