In Wolfsburg haben am Montagabend nach Schätzungen der Polizei 680 Menschen gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen protestiert. Währenddessen erinnerten rund 200 Menschen bei einer Gegenkundgebung vor dem Rathaus an die Corona-Toten. Die Stadt beleuchtete aus Anteilnahme mehrere Gebäude grün.

Wie bei jedem „Montagsspaziergang“ riegelte die Polizei den Weg durch die mittlere Porschestraße ab. Einige Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen trafen sich in der Fußgängerzone vor der Drogerie Müller. Ein Versammlungsleiter meldete sich nicht.

Maskenpflicht beim „Montagsspaziergang“

Die Stadtverwaltung hatte am Nachmittag angekündigt, dass die Polizei Verstöße gegen die Maskenpflicht konsequent ahnden wolle. Bei angezeigten und nicht angezeigten Versammlungen im Wolfsburger Stadtgebiet ist das Tragen einer FFP2, KN95 oder vergleichbaren Maske verpflichtend. Per Lautsprecherdurchsagen forderte die Polizei zur Einhaltung der Maskenpflicht.

Gegen 17.15 Uhr gingen die ersten kleinen Gruppen über die Schillerstraße in Richtung Kleiststraße. Manche setzten eine Maske auf. Ein Mann, der eine medizinische Maske trug, diskutierte mit Polizisten. Eine andere Frau filmte die Szene mit dem Smartphone.

„Wir sind Versuchskaninchen“

Nach Angaben der Polizei wurden 49 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, eine Person wurde in Gewahrsam genommen. „Gegen sie und eine weitere Person wurden Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt“, teilte Polizeisprecher Thomas Figge mit. Insgesamt wurden elf Personen von der Versammlung ausgeschlossen.

Bei dem „Montagsspaziergang“ gab es mehrere Protestzüge, sodass manche Teilnehmer den Anschluss suchen mussten. Eine Wolfsburgerin mit Deutschlandfahne suchte das Gespräch zur WAZ. „Wir sind Versuchskaninchen, die Impfstoffe sind gar nicht ausgereift“, so die 61-Jährige.

Christian Berndt sprach auf der Gegenkundgebung

Einen Austausch zwischen den Gegnern und den Befürwortern der Maßnahmen wünscht sich der Superintendent Christian Berndt, der auf der Gegendemo für das Abrahamforum sprach. „Obwohl wir an verschiedenen Religionen glauben, bleiben wir im Gespräch und diese Bitte richte ich an die Menschen, die gerade in der Stadt unterwegs sind“, so Berndt.

Als Zeichen der Anteilnahme und des Gedenkens an die Toten der Corona-Pandemie wurde das Rathaus von der Stadt grün beleuchtet. Quelle: Boris Baschin

Als Zeichen der Anteilnahme und des Gedenkens an die Toten der Corona-Pandemie, deren Angehörige, sowie solche, die unter den Folgen der Erkrankung leiden, hat die Stadtverwaltung am Montag Rathaus, Schloss, Theater und Phaeno grün beleuchtet. „Damit unterstützen wir die private Initiative mit dem Aufstellen der Kerzen auf der Rathaustreppe für jeden Covid-Toten. Ich finde das eine gelungene Aktion und ein wichtiges Zeichen für die Menschen“, sagt Oberbürgermeister Dennis Weilmann.

Weitere Kundgebungen vor dem Wolfsburger Rathaus geplant

Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl der Gegendemo auf 200. Die Organisatoren Katharina Rosch und Frank Hocke haben bereits für Februar Gegenkundgebungen angemeldet. „Wir sind berührt von der Unterstützung und dem Zeichen der Stadt“, sagt Rosch. Am nächsten Montag sei eine Menschenkette um das Rathaus geplant.

