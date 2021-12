Wolfsburg

Bei dem Corona-Protest in Wolfsburg sind die „Spaziergänger“ an diesem Montag in mehreren Gruppen durch die Innenstadt gezogen. Ein Teil der Menge lieferte sich erneut ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei und versuchte, abgeriegelte Bereiche der Porschestraße zu erreichen. Einige Demonstranten schoben Kinder und Kinderwagen in die erste Reihe – offenbar als „Schutzschild“ gegen die Polizei, die mit der Bereitschaftspolizei und der Reiterstaffel angerückt war.

Montagsspaziergänger ziehen in zwei Gruppen durch Wolfsburg

Um 17.10 Uhr zog laut der Polizei Wolfsburg zunächst eine kleinere Menge vom Rathausvorplatz in Richtung Schillerstraße, wuchs auf rund 180 Personen an und marschierte zur Kleiststraße. Die Polizei lenkte mit Unterstützung der Reiterstaffel den Tross und schnitt ihm dieses Mal konsequent den Weg zum ZOB ab.

Zeitgleich ging eine zweite Gruppe mit 300 Menschen vom Rathausvorplatz in Richtung Rathausstraße, wuchs entlang Siemens- und Braunschweiger Straße weiter an und passierte um 17.30 Uhr die Goethestraße, von dort aus ging es weiter über Schillerstraße in Richtung Kleiststraße. Inzwischen schätzte die Polizei die Gruppe auf 600 Personen.

Laut Polizei waren es rund 800 Teilnehmer, die am Montagabend mit einem Protest gegen die aktuelle Corona-Politik demonstrierten.

Kinder und Kinderwagen in die erste Reihe geschoben

Auf der Rothenfelder Straße vereinigten sich beide Versammlungen. Drei Teilnehmer versuchten, in die Fußgängerzone einzudringen. Einsatzkräfte schnitten ihnen den Weg ab. Die nun rund 800 Teilnehmenden zogen über die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Pestalozziallee. Dabei schoben die Protestler laut Polizei mehrfach Kinder und Kinderwagen nach vorne in die erste Reihe unmittelbar vor die Polizeibeamtinnen und -beamten. „Offensichtlich um vermeintlich bevorstehende polizeiliche Maßnahmen zu verhindern“, so Figge weiter.

Nachwuchs als „Schutzschild“ gegen die Polizei instrumentalisiert

Die Methode kennt die Polizei bereits aus anderen Städten. „Es gibt das Phänomen häufiger, dass Eltern mit ihren Kindern, oft auch im Kinderwagen, zu Impfgegner-Demos gehen, um ihre Kinder als Schutzschilder gegen polizeiliche Maßnahmen einzusetzen“, sagte der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Oliver Malchow, der „Rheinischen Post“. In Schweinfurt war am Sonntagabend ein vierjähriges Mädchen verletzt worden, als seine Mutter eine Polizeiabsperrung durchbrechen wollte. Gegen die Frau wurde Anzeige erstattet und das Jugendamt eingeschaltet.

In Wolfsburg bleiben die Proteste laut Polizei friedlich

Eine solche Eskalation gab es in Wolfsburg zum Glück nicht. Laut Polizei kam es bei den Protestzügen über den Innenstadtring zu keinen nennenswerten Zwischenfällen. Ein fester Kern allerdings lieferte sich wie bei den vergangenen Malen auch schon eine Art Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei.

Nach ersten Abwanderungen auf dem Rathausplatz zogen 450 verbleibende Teilnehmende noch einmal über Schillerstraße, Rothenfelder und Kettelerstraße, über den Antonius-Holling-Weg zurück auf die Pestalozziallee, bevor sie sich gegen 18.45 Uhr in verschiedene Richtungen verstreuten.

