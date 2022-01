Wolfsburg

Die Wolfsburger Polizei beschreibt die Stimmung, die ihr auf den Montagsspaziergängen entgegenschlägt, mittlerweile als „aufgeheizt und aggressiv“. Wöchentlich fallen auf den unangemeldeten Versammlungen Teilnehmende auf, die sich nicht an die geltende Maskenpflicht halten. Stadt und Polizei haben deshalb am Montag angekündigt, Verstöße „konsequent“ ahnden zu wollen. Abzuschrecken scheint das diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten wollen, bislang wenig.

Teilnehmende filmen die Polizisten und bedrängen sie

„Die Stimmung bei den Versammlungen wird im Vergleich zu den vergangenen Wochen gegenüber der Polizei als aufgeheizt und aggressiver wahrgenommen“, sagt Polizeisprecher Thomas Figge. Teilweise versuchen die Demonstrierenden bewusst, Druck auf die Beamten auszuüben und sie zu verunsichern. „Polizeibeamte werden durch Versammlungsteilnehmer gefilmt und bei zu treffenden Maßnahmen bedrängt“, berichtet Figge. Auch die WAZ konnte das am Montag beobachten: Während ein Mann mit einer medizinischen Maske mit Polizisten diskutierte, filmte eine Frau die Szene mit dem Smartphone.

Polizeisprecher Thomas Figge: „Polizeibeamte werden durch Versammlungsteilnehmer gefilmt.“ Quelle: Boris Baschin

Insgesamt nahmen am Montag 680 Personen am „Spaziergang“ teil, gegen 49 von ihnen leiteten die Beamten Verfahren ein, weil sie sich nicht an die Maskenpflicht hielten. Diese gilt seit dem 24. Dezember und besagt, dass auf allen Versammlungen in Wolfsburg – egal, ob angemeldet oder unangemeldet – eine FFP2, KN95 oder vergleichbaren Maske vorgeschrieben ist. Bei Verstößen droht ein Bußgeld zwischen 100 und 150 Euro.

Häufigkeit der Verstöße gegen die Maskenpflicht ist gleichbleibend

Das scheint bislang wenig Eindruck auf diejenigen zu machen, die der Regelung nicht nachkommen wollen: Elf Personen weigerten sich am Montag so beharrlich, eine Maske zutragen, dass die Polizei sie von der Versammlung ausschloss. In den beiden Wochen zuvor hatten Stadt und Polizei insgesamt 112 Verfehlungen registriert. „Die Häufigkeit der Verstöße ist momentan in etwa gleichbleibend“, bestätigt Figge.

„Neue Form der Gewalt“ Rainer Wendt, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, spricht im Zuge der Montagsspaziergänge von einer „neuen Form der Gewalt“. Die Zusammensetzung der Versammlungen geht aus seiner Sicht „bis weit in die bürgerliche Gesellschaft hinein“. Die Polizei treffe daher auf ein „völlig anderes Publikum“ als das, was sie beispielsweise von linken oder rechten Demos kenne. Auch die Gewalt sei daher anders. Der Vorsitzende verdeutlicht das im Gespräch mit dem SWR am Beispiel eines Kinderwagens, der in Schweinfurt zum Durchbrechen einer Polizeikette zum Einsatz gekommen sein soll. Die Polizei muss bei den Protesten einen Spagat meistern: Auf der einen Seite muss sie das Versammlungsrecht derer wahren, die friedlich gegen die Maßnahmen protestieren. Auf der anderen Seite muss sie die Einhaltung von Pandemie-Vorschriften durchsetzen, gegen die sich die Demonstrierenden mitunter aggressiv zur Wehr setzen. Gleichzeitig sind die Demos, die bundesweit immer montags stattfinden, eine personelle Herausforderung. Dietmar Schilff, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, warnte zuletzt vor einer „permanenten Überlastung“ der Einsatzkräfte.

Darüber hinaus muss die Polizei auf den Demos immer wieder Strafanzeigen wegen anderer Vergehen fertigen: am Montag zweimal wegen Widerstands gegen die Beamten. Auch in dieser Woche war die Versammlung nicht angemeldet, eine Person habe sie aber „durch Lenken und Leiten wesentlich beeinflusst“. Gegen diese Person leitete die Polizei deshalb ebenfalls ein Verfahren wegen des Durchführens einer nicht angezeigten Versammlung ein. In der vergangenen Woche stellte die Polizei beim Montagsspaziergang drei Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Beleidigung und des Zündens von Pyrotechnik.

Polizeichefin Petra Krischker und Oberbürgermeister Dennis Weilmann: Sie äußern sich zu den Montagsspaziergängen. Quelle: Boris Baschin

Es erscheint wenig verwunderlich, dass Stadt und Polizei angesichts der vielen Vorfälle betonen, dass es ihnen ernst ist mit der Maskenpflicht: „Wir sind mit der Stadt Wolfsburg zur Corona-Lage und natürlich auch zu den Versammlungen im Wolfsburger Stadtgebiet im regelmäßigen engen Austausch. Wir reflektieren dabei die Entwicklungen und werden ggf. notwendige Anpassungen gemeinsam mit der Stadt Wolfsburg erörtern“, sagte Polizeichefin Petra Krischker am Montag in einer Mitteilung.

Oberbürgermeister Weilmann appelliert an die Teilnehmenden

Die Stadt begründet die Maskenpflicht mit der hochansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus und dem Umstand, dass auf Versammlungen Abstände nicht gewährleistet sind. „Zum Schutze aller Wolfsburgerinnen und Wolfsburger appelliere ich mit aller Deutlichkeit an alle Teilnehmenden, sich an die Regelungen der Allgemeinverfügung und der Landesverordnung zu halten und insbesondere eine Maske mit entsprechendem Schutzniveau bei Versammlungen zu tragen“, betont Oberbürgermeister Dennis Weilmann.

Tatsächlich spielen Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz abseits der Montagsversammlungen laut Polizeisprecher Figge momentan „nur eine untergeordnete Rolle“. Die überwiegende Zahl der Bürgerinnen und Bürger trage Masken und halte die gebotenen Abstände ein.

Von Melanie Köster