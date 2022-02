Wolfsburg

Jeden Montag demonstrieren Gegner der Corona-Maßnahmen und einer Impfpflicht in Wolfsburg unangemeldet mit einem sogenannten „Spaziergang“. Parallel dazu gedenken andere vor dem Rathaus mit Schweigekreis, Menschenkette und Gesang den Corona-Opfern. Das Organisations-Team, das diese Alternativ-Veranstaltung seit Weihnachten auf die Beine stellt, bekommt mittlerweile breite Unterstützung. Der „Schulterschluss der Demokraten“ wirbt jetzt in Wolfsburg mit Plakaten für die Aktion. Sie findet das nächste Mal am 14. Februar um 17.30 Uhr statt.

Ritual am Rathaus für Opfer der Pandemie

„Auch wir haben die Nase voll, von den Maßnahmen“, erläutert Katharina Rosch, Veranstalterin des Schweigekreises, und führt weiter aus: „Leider sehen wir aber keine Alternative zum Impfen, zum Maskentragen und zum Abstandhalten, um die Pandemie zu beenden.“

Menschenkette bildet sich zum Abschluss: Teilnehmende werden gebeten, Schals als Abstandhalter und Masken zum Schutz vor Corona-Viren mitzubringen. Quelle: Roland Hermstein

Auch am kommenden Montag wird es wieder Redebeiträge geben – und dabei aller Voraussicht nach eine kleine Überraschung, kündigen Mitveranstalter Frank Hocke und Rosch an. Am Ablauf – Start mit Kerzen auf der Rathaustreppe und Abschluss mit einer Menschenkette – soll sich nichts ändern. „Das ist schon ein liebgewonnenes Ritual“, meint Hocke.

Das Plakat, das unter anderem an Schulen und in Jugendeinrichtungen für die Veranstaltung werben soll, habe der Stadtjugendring kreiert. Wer immer die Sache unterstützen will, könne es zusätzlich selbst ausdrucken und aufhängen. „Wir erleben immer wieder eine tolle Solidarität und einen außergewöhnlichen Zusammenhalt mit der Initiative Schulterschluss Wolfsburg“, betont Rosch. Dafür seien sie und Hocke sehr dankbar.

