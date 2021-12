Montagsspaziergänge: Wolfsburg führt Maskenpflicht bei Versammlungen ein

Wolfsburg

Das hatte sich angedeutet: Wegen der steigenden Zahl an Teilnehmenden bei den sogenannten „Montagsspaziergängen“ in Wolfsburg und der sich ausbreitenden Omikron-Variante hat die Stadt am Donnerstag eine Maskenpflicht bei Versammlungen erlassen. Die entsprechende Allgemeinverfügung gilt ab Freitag, 24. Dezember.

Die FFP2-Pflicht gilt auch für unangemeldete Versammlungen

Künftig haben grundsätzlich alle Teilnehmenden, Ordner und Versammlungsleiter bei Versammlungen in Wolfsburg die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen. „ Diese Pflicht besteht unabhängig davon, ob die Versammlung angemeldet ist oder unangemeldet stattfindet“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt dazu. Ausnahmen hiervon seien im Einzelfall möglich, die Stadt genehmige sie in Abhängigkeit vom vorgelegten Hygienekonzept.

Die Stadt begründet die neue Allgemeinverfügung einerseits mit der sich ausbreitenden Omikron-Variante, die deutlich infektiöser ist als die vorherigen Varianten des Virus. Andererseits bezieht sich die Stadt auch auf die zumeist unangemeldeten Montagsspaziergänge. Weil es keine offizielle Anmeldung gibt, habe sie keine Möglichkeit, Regelungen für den Einzelfall zu treffen.

Erstmals ist eine Gegendemo angemeldet

Für den kommenden Montag ist erstmals eine Gegendemo zum Montagsspaziergang angemeldet. Die Wolfsburger Frank Hocke und Katharina Rosch wollen um 17.30 Uhr vor dem Rathaus mit einer Schweigestunde auf die Covid-Opfer in Wolfsburg aufmerksam machen. Für jedes Opfer wollen sie auf der Treppe eine Kerze aufstellen.

Von der Redaktion