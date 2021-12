Wolfsburg

Am Montag marschierten wieder mehrere Hundert Menschen durch die Porschestraße in Wolfsburg. Beim sogenannten „Montagsmarsch“ äußerten sie ihren Unmut über die Corona-Politik, liefen zweimal vom Rathaus Richtung ZOB und zurück. Vereinzelt waren Trillerpfeifen oder Pfiffe zu hören, bei der zweiten Runde wurden außerdem Parolen wie „Widerstand“ oder „Friede, Freiheit, keine Diktatur“ laut. Auch einen Spruch der Fridays-for-Future-Bewegung zweckentfremdeten sie, indem sie „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit klaut“ skandierten. Nur die wenigsten Protestler trugen Masken.

Dieses Mal ist die Versammlung angemeldet

Einen Unterschied gab es aber dieses Mal: Die Versammlung war angemeldet. Die Polizei hatte mit einem Versammlungsleiter einen Ansprechpartner. Der erklärte die Aktion nach einer Stunde vor dem Rathaus als für beendet. Einige Dutzend Protestler machten trotzdem noch einmal kehrt, woraufhin eine Reihe Polizeibeamtinnen und -beamte mit zwei Mannschaftswagen den Weg in Höhe Volksbank abriegelte. Sie riefen die Menschen auf, den Platz in kleinen Gruppen zu verlassen, woraufhin die Menge sich nach und nach zerstreute.

Nach dem Ende des Protestmarsches: Die Polizei macht den Weg zurück in die Fußgängerzone dicht. Quelle: Boris Baschin

Kritik an den Einsätzen der Polizei

Auch nächsten Montag soll eine solche Aktion in Wolfsburg wieder stattfinden. Nach den ersten Protesten hatten sich in Leserbriefen der WAZ und in Sozialen Medien Menschen zu Wort gemeldet, die von der Polizei forderten, den Versammlungen Einhalt zu gebieten.

Für viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger ist schwer nachzuvollziehen, warum sie sich selbst einschränken und auf Kontakte verzichten sollen, während bei den Protesten in der Porschestraße Abstandsregeln und Maskenpflicht kaum eingehalten werden. Wie weit reicht die Meinungs- und Versammlungsfreiheit, wo müssen Grenzen gesetzt werden? Die Polizei bewegt sich dabei in einem rechtlich schwierigen Spannungsfeld, wie Wolfsburgs Polizeichefin Petra Krischker erläutert.

Abwägung zwischen Meinungsfreiheit und Gesundheitsschutz

Bei den bisherigen Aktionen handelte es sich um nicht angemeldete Versammlungen. Die Teilnehmenden hatten sich über Social-Media-Kanäle wie Telegram verabredet und waren mit Sprechchören durch die Fußgängerzone gezogen. Vor Ort gab sich kein Versammlungsleiter zu erkennen. Der hätte wegen einer Ordnungswidrigkeit belangt werden können, nicht aber die Teilnehmenden. Aufgelöst werden kann die Versammlung nur bei unmittelbarer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. „Der Polizeiführer muss in solchen Fällen zwischen dem hohen Gut der Meinungsfreiheit, der Versammlungsfreiheit und der Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abwägen“, erklärte Krischker.

Die Polizei kann der Versammlung jedoch zeitliche und räumliche Grenzen setzen. „Was wir auch getan haben“, so Krischker. Die Menge habe sich am vergangenen Montag aber schon von selbst wieder zerstreut.

Wolfsburgs Polizeichefin Petra Krischker: „Die Grenze ist erreicht, wenn Amtsträger bedroht oder beleidigt werden.“ Quelle: Boris Baschin

Versammlungen müssen angemeldet werden

Grundsätzlich ist es so, dass eine Versammlung zwar nicht genehmigt, aber angezeigt werden muss. Krischker erklärt, warum: Die Polizei und die Stadt als Verwaltungsbehörde müssen zum einen die Rechte Dritter wahren und zum anderen die Versammlung selbst schützen – solange von ihr keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht. Zwar können Belange des Infektionsschutzes als unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit angesehen werden. Die Stadt muss aber zunächst mildere Mittel wie Beschränkungen vollständig ausschöpfen. Und: Einzelne Verstöße rechtfertigen noch keine Auflösung der Versammlung, allenfalls können einzelne Personen ausgeschlossen werden.

Appell: Abstand halten zu Rechtsextremisten

Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann (CDU) erklärte, die Leute gingen aus unterschiedlichen Motiven auf die Straße. „Darunter sind Menschen, welche die aktuellen Maßnahmen nicht nachvollziehen können oder Ängste haben.“ Für andere sei die Pandemie dagegen Mittel zum Zweck, um ihrer politischen Gesinnung Ausdruck zu verleihen. „Vor diesem Hintergrund gilt Abstand halten in doppeltem Sinne: Abstand wegen der Pandemie, aber auch Abstand zu Rechtsextremisten oder Reichsbürgern, welche die Demokratie grundsätzlich in Frage stellen.“

Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann (CDU): „Abstand halten wegen der Pandemie, aber auch Abstand zu Rechtsextremisten oder Reichsbürgern, welche die Demokratie grundsätzlich in Frage stellen.“ Quelle: Boris Baschin

Der Ton bei den Protesten wird schärfer

Trotz aller schwieriger Abwägung gibt es aber auch Grenzen. Krischker missfällt, dass der Ton in Sozialen Medien wie auch bei Protesten immer schärfer wird. „Die Grenze ist erreicht, wenn Amtsträger bedroht oder beleidigt werden“.

Und es geht um die Akzeptanz von Fakten. „Wir können verstehen, dass viele Menschen von der Pandemie und ihren Auswirkungen genug haben. Für mich endet das Verständnis dort, wo Tatsachen in Frage gestellt oder wissenschaftliche Erkenntnisse bestritten werden“, betont Weilmann.

Wichtig sei die Frage, wie man Menschen mit Zweifeln oder Ängsten erreichen könne. „Wir müssen viel dafür tun, Kommunikationskanäle zu stärken und bestmöglich zu informieren“, appelliert Weilmann.

