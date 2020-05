Monster-Kran hievt 25-Tonnen-Stahlträger aufs Wolfsburger Rathaus

Stadtmitte

Ein gigantisches Ungetüm überragte am Samstag das Wolfsburger Rathaus. Seinen hydraulischen Arm streckte es 50 Meter in die Luft – das Monster erinnerte an eine gewaltige Heuschrecke aus Stahl. Der größte Schwerlast-Kran der Region, 500 Tonnen wiegt das Kraftpaket, hievte einen gewaltigen Stahlträger aufs Flachdach des Verwaltungshauses auf der Ostseite. Seit vier Wochen wird das Rathaus eingerüstet – die Fassade wird saniert.

Doch die Aktion am Samstagvormittag war eine Meisterleistung: Für diesen Kraftakt waren vier Wochen Vorbereitung nötig. Alf Pytlik vom gleichnamigen Gerüstbauunternehmen aus Braunschweig war verantwortlich für das Projekt. Der Aufbau begann schon um 6 Uhr in der Frühe, der riesige Autokran nahm fast die ganze Rathausstraße ein.

Monster-Kran hievt Stahlträger hoch – hier das Video dazu:

Es lief alles nach Plan und auch das Timing war perfekt: Um punkt 10 Uhr erwachte der Schwerlastkran aus seinem Tiefschlaf. Langsam – begleitet von einem lauten brummenden Geräusch – erhob sich der monströse Arm in die Höhe. Ein kurzer Stopp – und aus dem Arm erwuchs ein zweiter Arm, der immer weiter und weiter nach oben fuhr. Am Ende hingen armdicke Stahlketten mit Karabinerhaken dran.

Stahlträger wiegt 25 Tonnen und ist 39 Meter lang

Und auf dem Boden lag der Stahlträger – 25 Tonnen schwer und 39 Meter lang ist das graue Ungetüm. Es bildet den Aufbau des freitragenden Gerüstes auf dem Dach des Ratstraktes. Gerüstbauer warteten darauf, dass der lange Arm des Autokrans mit Seil und Haken am Ende bereit war für die Aufnahme des Stahlgiganten. Warten war auch deshalb angesagt, weil für diese Aktion alle Mitarbeiter und Besucher das Rathaus verlassen mussten – aus Sicherheitsgründen. So warteten man auch noch eine Trauung im Standesamt am, bevor das Prozedere begann.

Als dann der Träger am Haken hing und wie es schien nahezu mühelos nach oben schwebte, verfolgten viele Zaungäste das nicht alltägliche Spektakel. Viele Passanten zuckten das Handy und bestaunten den gigantischen Kran. „Sowas sieht man nicht alle Tage“, sagte Rupert Grindelmann (71).

Und noch eine Bildergalerie – viel Spaß beim Durchblättern:

Zur Galerie Für diesen Kraftakt war ein 500-Tonnen-Autokran nötig – der Gigant hievte den Träger aufs Wolfsburger Verwaltungsgebäude.

Am Ende war es Millimeter-Arbeit, den Träger langsam in die für ihn vorgesehenen Halterungen zu bekommen. Immer wieder mussten die Gerüstbauer per Hand und Seil nachlenken – doch zwei Stunden später lag der Träger dort wo er hingehörte. Alf Pytlik: „Auch für uns ist das kein alltägliches Geschäft. Aber es hat alles wunderbar geklappt und wir sind perfekt in der Zeit.“ Bis Pfingsten soll das Rathaus komplett eingerüstet sein.

Rathaus Wolfsburg : Fassade wird erst nächstes Jahr saniert

Die Fassadensanierung beginnt allerdings erst im nächsten Jahr. Die Gerüstkonstruktion dient nämlich auch der Sicherheit und soll kaputte Steinplatten – fall sich diese von der Fassade lösen – auffangen. In den vergangenen Monaten haben sich nämlich immer wieder einzelne Platten gelöst. Eine Untersuchung ergab, dass bei der Sanierung des Rathauses 2012 mangelhafte Travertinplatten verbaut worden sind.

Von Claudia Jeske