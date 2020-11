Hamburg/ Wolfsburg

Von Wolfsburg nach Berlin und jetzt Hamburg: Die ehemalige Wolfsburger Stadtbaurätin Monika Thomas wird Staatsrätin in der Hamburger Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen. Die 61-jährige Architektin folge am 1. Januar auf Matthias Kock, der in den Ruhestand gehe, teilt der Senat der Stadt Hamburg mit.

Thomas leitet derzeit in Berlin im Bundesministerium die Abteilung für Stadtentwicklung und Wohnen. Sie wurde 2016 von der damaligen Bundesbauministerin Barbara Hendrix ( SPD) in die Hauptstadt geholt. Zuvor war Stadtbaurätin in Wolfsburg gewesen – von 2003 bis 2016. Lange Zeit war sie einzige Frau in der Wolfsburger Verwaltungsspitze. Sie hat wichtiger Projekte der Stadtentwicklung auf den Weg gebracht wie Auto-Uni oder de Entwicklung des Nordkopfs.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher ( SPD) nannte Thomas eine bundesweit anerkannte Expertin für Wohnungsbau und Stadtplanung mit langjähriger Erfahrung auf kommunaler und ministerieller Ebene.

