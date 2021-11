Wolfsburg

Eine Atmosphäre wie zu alten Stummfilmzeiten haben die Besucher des Scharoun Theaters am Mittwoch erlebt. Auf der Bühne saß im Halbdunkel das Staatsorchester Braunschweig, darüber schwebte die große Leinwand. Zu sehen war der vor fast neunzig Jahren gedrehte Film „Modern Times – Moderne Zeiten“ von Charly Chaplin. Dirigent war Helmut Imig, ein großer Experte unserer Zeit für Stummfilmmusik.

In unnachahmlicher Weise verschmelzen durch Dirigent Imig Film und Musik zu einer grandiosen Einheit. Sein exaktes Timing, seine Leidenschaft und große Konzentration übertragen sich auf das Spiel des Orchesters und bieten dem Publikum ein einmaliges Film- und Konzerterlebnis.

Der „Tramp“ hat viele Stationen des Lebens zu überstehen

In „Modern Times“ bedient sich Chaplin zum letzten Mal seiner berühmten Kunstfigur, dem Tramp mit Melone und Stöckchen. Der hat viele Stationen des Lebens zu überstehen. Er erlebt die Monotonie in der Masse und den gnadenlosen Zeittakt der Fließbandarbeit, der zu einem Nervenzusammenbruch führt. Aus der Heilanstalt entlassen, wird er unfreiwillig zum Anführer einer Demonstration und ins Gefängnis gesteckt. Dort nimmt er aus Versehen Drogen. Im Rausch verhindert er allerdings einen Gefängnisüberfall, der zu einer vorzeitigen Entlassung führt. Schließlich bleibt ihm das Mädchen (Paulette Goddard), mit dem er durch Dick und Dünn geht, als Hoffnung auf ein besseres Leben. Der gemeinsame Weg in Richtung Horizont ist wohl das populärste Bild der Filmgeschichte.

Dirigent Helmut Imig: Er ist Stummfilmexperte. Quelle: Roland Hermstein

„Modern Times“ ist einer der letzten Stummfilme, obwohl der Tonfilm zu der Zeit bereits zum neuen Standard geworden war. Chaplin lehnt ihn aber ab, weil er in der Pantomime nach wie vor das „wahre Ausdrucksmittel“ sieht. Dennoch hat der Film eine Tonspur, die Chaplin nur für Geräusche nutzt. Auch dieser Film ist in Eigenleistung entstanden. Chaplins Name steht für Idee, Drehbuch, Regie, Produktion, Schnitt und Musik.

Chaplin zeigt in „Modern Times“ seine Visionen für die Zukunft

Der Drehbuchautor beschreibt die Zeit, die für ihn gegenwärtig, also modern ist. Er zeigt aber auch seine Visionen für die Zukunft. Und beim Betrachten des Films stellt sich stets die Frage: Sind seine modernen Zeiten heute vorbei? Das häufig provozierte Lachen bleibt zugleich im Halse stecken.

Seine satirischen Anspielungen und Darstellungen wurden als „anti-amerikanisch“ eingestuft und nach einem Englandaufenthalt wurde ihm 1952 die Einreise nach Amerika verwehrt. Er emigrierte daraufhin in die Schweiz. Dort entstand auch die Musik zum Film. Obwohl Chaplin keine Noten lesen und schon gar nicht schreiben konnte, entstand eine Musik, die stilistisch richtungweisend ist. Den befreundeten Komponisten Edward Powell und David Raskin summte er seine musikalischen Vorstellungen vor, die in minutiöser Feinarbeit zu Papier gebracht wurden. Es sind immerhin über 100 000 Takte!

Der starke Beifall gilt der mitreißenden, musikalischen Leistung, aber ist sicher auch eine Verbeugung vor dem Genie Charly Chaplin.

Von Heinz-Werner Kemmling