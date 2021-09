Wolfsburg

Seltene Gäste beherbergte das eigentlich schon geschlossene Freibad in Wolfsburg am Wochenende: Der Wolfsburger Modellschiffclub hatte eine Nutzungsgenehmigung bekommen und lud an zwei Tagen zum Erfahrungsaustausch sowie zu Freundschafts-Regatten im Schwimmerbecken ein. Besonders stimmungs- und anspruchsvoll war dabei der nächtliche Hindernisparcours.

Zur Galerie Mitglieder des Schiffsmodellbau-Vereins aus Wolfsburg und befreundete Clubs trafen sich am Wochenende am Rande des Schwimmerbeckens im Freibad. Gäste konnten gucken, fachsimpeln, eigene Gefährte ausprobieren oder bei einer nächtlichen Regatta das Geschick der Hobby-Modellschiffbauer bewundern. Der Pokal ging dabei übrigens an Rolf Demitz aus Hildesheim vor Dan Busian aus Peine.

Seit 1974 gibt es den Modellschiffclub Wolfsburg – und schon seit dieser Zeit sind auch die meisten der knapp 30 Mitglieder dabei. „Viele von uns haben schon als Jugendliche begonnen“, sagt der Vorsitzende Dirk Eilrich. Heute junge Menschen oder Kinder für das Hobby neu zu begeistern sei extrem schwer. Die Regatta im VW-Bad betrachtete Eilrich als Chance. Auch wenn hier weniger Publikum zu erwarten war als im Sommer bei einer ersten Veranstaltung auf dem Allersee, zeigte er sich am Ende zufrieden: „Die Resonanz war gut.“ Immerhin einige Gäste und auch befreundete Clubs der Region hätten die „gelungene Veranstaltung“ trotz Bundestagswahl und weiterer Konkurrenz wahrgenommen.

Treff für Modellbau-Begeisterte in Wolfsburg

Modellbau-Begeisterte aus den Landkreisen Gifhorn und Helmstedt sowie aus Braunschweig, Hildesheim, Peine, Magdeburg und Suderburg kamen nach Wolfsburg. Darunter war auch der Ex-Wolfsburger Axel Schmidt. „Mein Vater hat mich schon in Windeln mit in den Bastelkeller geschleppt“, erzählte der 57-Jährige, der in der Teichbreite aufgewachsen ist. Auf die Werke, die der Sohn heute vollbringt, könnte dieser Vater mehr als stolz sein. Im Freibad präsentierte Schmidt nicht nur sein literarisch inspiriertes „Original-Modell“ der Nautilus von Schriftsteller Jules Verne im Maßstab 1:70, sondern auch ein ferngesteuertes „Cycle Car“, wie es sie in den 1920er Jahren gab – inklusive eines lachenden und augenrollenden Fahrers sowie einer filmenden Beifahrerin, deren Köpfe mit Hilfe eines 3-D-Druckers gefertigt wurden.

Etliche weitere Modelle in unterschiedlichsten Größen und aus verschiedenen Materialien – vom Playmobil-bestückten Fantasie-Frachter aus dem Holzbaukasten über den Fischkutter „Fiffi“ bis hin zum maßstabsgetreuen holländischen Arbeitsschiff der „Kustwacht“ – gab es zu bestaunen. „Geeignet sind die einfachsten Bausätze für Kinder ab etwa zehn Jahren“, meint Dirk Eilrich. Fahren geht auch schon früher, wie der sechsjährige Moritz aus Velstove mit seinem gekauften Rennboot im Nichtschwimmerbecken eindrucksvoll unter Beweis stellte. Vielleicht kann er ja weitere Freunde und Freundinnen begeistern und so dem Wolfsburger Club perspektivisch Aufwind verschaffen.

Neben Nachwuchssorgen gibt es für die Modellschiffbauer allerdings noch ein weiteres Problem: Der Neue Teich mit seinem Steg am Vereins-Domizil im Mehrgenerationenhaus in der Nordstadt sei durch invasiven Schlingpflanzen so zugewuchert, dass die liebevoll gestalteten Boote mit ihren Propeller-Schiffschrauben sich dort verheddern, sagt Eilrich. Treffen finden im Werkstattraum trotzdem weiterhin mittwochs von 16 bis 19 Uhr statt. Neugierige sind dabei immer willkommen.

Von Andrea Müller-Kudelka