Modellschiffe dürfen endlich auch auf dem Allersee schippern

Wolfsburg

Kleine Schiffe ganz groß: Am Sonntag, 29. August, wird zum ersten Mal der Allerseecup des Modellschiffclubs Wolfsburg ausgetragen. Der Verein ist sehr froh darüber, nach zwei Jahren Verhandlungen mit der Stadt Wolfsburg das Gewässer endlich nutzen zu dürfen.

„Wir haben dort am Ufer sehr viel mehr Platz als am Neuen Teich“, betont Schriftführer Mario Oreb. Der Neue Teich in der Nordstadt war über Jahre hinweg der Stammteich des Vereins. Im Jahr 2019 durften sie ins VW-Bad ausweichen, weil das Gewässer in jenem Sommer umkippte und nicht genutzt werden konnte.

Besucher können sich Modellschiffe anschauen und mit Experten sprechen

Die Lage am Allersee hingegen sei komfortabler, es gebe mehr Freifläche, so das auch Interessierte die Gelegenheit haben, sich Modellschiffe anzuschauen und mit den Experten zu sprechen. Los geht es um 11 Uhr.

Modellschiff beim Anschippern des Vereins auf dem Neuen Teich. Quelle: Stefanie M. Brakel

Saisoneröffnung mit vielen verschiedenen Schiffsmodellen. Quelle: Stefanie M. Brakel

Der Modellschiffclub erwartet zur Regatta etwa 20 Teilnehmer aus dem größeren Umland. Die treffen sich auf dem Parkplatz hinter dem Wolfsburger Yachtclub Allertal am Südufer des Sees. Dort baut der Verein auch einen Stand auf, an dem die Teilnehmer ihre Modellschiffe präsentieren werden. Jeder Interessierte ist herzlich eingeladen, sich dort die verschiedenen Modelle anzuschauen, die entweder nach Bauplänen, aus Modellbaukästen oder ganz eigenen Kontruktionsplänen entstanden sind.

Lesen Sie auch Hobbybastler beim Anschippern auf dem Neuen Teich

Der Modellschiffclub Wolfsburg besteht derzeit aus 25 Mitgliedern. Die treffen sich jeden Mittwoch in der Zeit von 16 bis 18 Uhr in der Nordstadt am Neuen Teich nahe dem Mehrgenerationenhaus. Wer interessiert ist, aber keine Zeit hat, zur Regatta zu kommen, darf gerne zu den Clubtreffen gehen.

Von Robert Stockamp