Wolfsburg

Darüber werden sich die Eltern freuen: Ab 3. Mai startet das Modellprojekt „Lernräume“. Dann stehen in der Wolfsburger Innenstadt und in der Nordstadt Lernräume für Vor- und Grundschulkinder zu Verfügung. „An zwei Tagen in der Woche können Kinder in festen Kleingruppen zusammenkommen, lernen, sich begegnen und auch einfach mal wieder Spaß miteinander haben“, erklärt Danica Kahla-Lenk, Sozialarbeiterin im Evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen. Das Angebot ist für alle Eltern offen.

Der Bedarf nach kindgerechten Angeboten unter Corona-Bedingungen sei in der Beratungsarbeit immer deutlicher geworden, sagt die Sozialarbeiterin. Gemeinsam mit Martha Pordzik von der Evangelischen Familienbildungsstätte (Fabi) hat sie das Projekt auf den Weg gebracht.

Gute Erfahrungen mit dem Angebot

„Wir haben bereits seit einem Jahr wertvolle Erfahrungen am Laagberg mit diesem Unterstützungsangebot machen können und freuen uns, es nun an weiteren Standorten anbieten zu können“, sagt Karsten Piehl, Geschäftsführer der Fabi. Bereits Homeschooling und Homeoffice unter einen Hut zu bringen, sei eine Herausforderung. Wenn dann noch Betreuungszeiten für kleinere Kinder oder auch beengte Wohnverhältnisse und finanzielle Sorgen hinzukämen, seien die Belastungsgrenzen schnell überschritten.

Das ist das Modellprojekt Lernräume Das Modellprojekt Lernräume wird getragen von der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen und den katholischen Bistümern in Hildesheim und Osnabrück. Caritas und Diakonisches Werk in Niedersachsen sind Kooperationspartner. Das Land Niedersachsen fördert und unterstützt das Projekt. Weitere Informationen zum Modellprojekt unter https://www.kirche-schafft-lernraum.de/. Es gibt dafür folgende Ansprchpartner: Danica Kahla-Lenk, Jenaer Straße 39b, 38444 Wolfsburg, Tel. (0 53 61) 891 81 41, kirchenkreissozialarbeit.wolfsburg@evlka.de. Martha Pordzik, Laagbergstraße 50 38440 Wolfsburg, m.pordzik@fabi-wolfsburg.de. Pia Radatus, Stadt Wolfsburg Geschäftsbereich Jugend - Abteilung Kindertagesbetreuung, Schillerstraße 4, 38440 Wolfsburg, Tel. (0 53 61) 28 28 62, pia.radatus@stadt-wolfsburg.de.

Dank der finanziellen Unterstützung durch die evangelisch-lutherische Landeskirche Hannover kann dieses Angebot ab Mai starten. Auch zwei Gemeinden des Kirchenkreises, die Evangelische Familienstiftung Wolfsburg und die Stadt Wolfsburg unterstützen das Projekt. „Wir möchten Familien entlasten und die Altersgruppe der fünf- bis zehn-jährigen Vorschul- und Schulkinder im zurzeit sehr eingeschränkten sozialen Miteinander unterstützen und sie in ihrer Entwicklung fördern“, so Pastorin Uta Heine und ihr Kollege Ulrich Probst von der Nordstadt-Kirchengemeinde.

Hilfe bei den Hausaufgaben

In den Räumen der Gemeinde bieten Honorarkräfte insbesondere bei den Hausaufgaben Hilfe an. Eltern können von den Lernräumen ebenfalls profitieren: „Wir wollen Energieinseln für die Familien schaffen“, sagt Frank Morgner. Notbetreuungsplätze in Kitas stünden nicht für alle Kinder zur Verfügung, weiß der Pastor der Stadtkirchengemeinde, die ebenfalls Räume für das Angebot zur Verfügung stellt. „Es zeigt sich, dass sich Familien in dieser schwierigen Zeit nach Entlastung sehnen. Sie wünschen sich insbesondere Auszeiten im Alltag. Die Kinder genauso wie die Eltern.“ Weitere Informationen und Ansprechpartner zum Modellprojekt unter https://www.kirche-schafft-lernraum.de/.

Von der Redaktion