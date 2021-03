Wolfsburg

Darf Wolfsburg als niedersächsische Modellkommune bald Lockerungen der Corona-Regeln testen? Die Entscheidung darüber will das Land bis zum Wochenende treffen. Das mögliche Konzept der Stadt steht jedoch bereits. Die WAZ stellt wichtige Eckpunkte vor.

Zunächst sollen die Geschäfte in einem Teil der Fußgängerzone öffnen

Wolfsburg will bei der Öffnungsstrategie vor allem auf das Testen setzen. „Das Konzept sieht vor, dass im ersten Schritt ein Teil der Wolfsburger Fußgängerzone als Testgebiet geöffnet wird“, erklärt Stadtsprecherin Elke Wichmann. Um dort zum Beispiel einkaufen zu gehen oder in Restaurants draußen essen zu dürfen, sollen mobile Teststationen eingerichtet werden. Negative Testergebnisse sollen zwölf Stunden lang gültig sein. Wo die vom Gesundheitsamt zertifizierten Stationen sich befinden, will die Stadt zeitnah online veröffentlichen.

Die „PassGo“-App: Sie ist ein wesentlicher Bestandteil des Wolfsburger Konzepts. Quelle: PassGo

Ein wichtiger Bestandteil des Konzepts ist derzeit die sogenannte „PassGo“-App. Wichmann erklärt: „Die Außengastronomie und der Einzelhandel werden für negativgetestete Personen zugänglich sein, dies ist durch die PassGo App nachzuweisen und wie bisher üblich erfolgt die Kontaktnachverfolgung per App-Lösung des Gastronom/Einzelhändlers.“

Sollte das Land Wolfsburg auswählen, könnte es bereits ab dem 6. April Lockerungen geben

Sollte das Land die VW-Stadt als Testkommune auswählen, könnten sich die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger laut Stadtsprecherin Wichmann schon bald auf Lockerungen freuen: „Das Ziel ist es, sobald Wolfsburg eine Zusage erhält, zum nächstmöglichen Zeitpunkt in die Modellphase überzugehen. Derzeit bereiten wir einen möglichen Start direkt nach Ostern ab dem 6. April auf Basis PassGo vor.“

Das ist die „PassGo“-App Für die Dokumentation negativer Corona-Tests hat die Stadt die „PassGo“-App ausgewählt. Das Prinzip dahinter: Wer die App nutzt, kann sich sein Corona-Schnelltest-Ergebnis auf dem Smartphone anzeigen lassen. Ist es negativ, kann derjenige die App an Geschäften oder Restaurants vorzeigen, die vor dem Zutritt einen maximal zwölf Stunden alten Schnelltest verlangen. Die Entwickler der App haben auch an die gedacht, die kein Smartphone haben: An Teststationen gibt es die Möglichkeit, Daten manuell aufzunehmen. Nach der Auswertung des Tests erhalten Nutzer dann einen Ausdruck des persönlichen QR-Codes, den sie an den Einlasspunkten vorzeigen können. Ob wirklich diese App langfristig zum Einsatz kommt, ist allerdings noch unklar. Es entstehen weiterhin neue Apps, außerdem will das Land langfristig auf eine einheitliche Lösung setzen.

Insgesamt will das Land 25 größere und kleinere Städte für das Projekt auswählen. Bereits jetzt haben 60 Kommunen angekündigt, gerne teilnehmen zu wollen. Voraussetzung dafür ist, dass die Inzidenz in der jeweiligen Region unter 200 liegt. In Wolfsburg liegt die Inzidenz aktuell bei 139,1. Das Land hat zudem bereits erklärt, bei der Auswahl der Kommunen darauf zu achten, dass die Inzidenz möglichst niedrig ist.

Auch Öffnungen von Kinos oder Museen sind laut dem Land möglich

Sollte Wolfsburg teilnehmen dürfen und die ersten Öffnungsschritte erfolgreich verlaufen, könnten unter Umständen auch das Theater, Kinos und Museen öffnen. Alle Lockerungen sind auf drei Wochen befristet.

Oberbürgermeister Klaus Mohrs und der Erste Stadtrat und Wirtschaftsdezernent Dennis Weilmann hatten in den vergangenen Tagen immer wieder betont, dass Wolfsburg „unbedingt“ Modellkommune werden möchte. Die Stadt ist aus Sicht der Verwaltung auch aufgrund der Partnerschaft mit Volkswagen gut für die Modellversuche geeignet. Die Grundvoraussetzungen in Wolfsburg seien „hervorragend“, sagt Stadtsprecherin Wichmann: „Mit unserem gesamtstädtischen Wissen und den Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr sehen wir uns bestens gerüstet, diesen Modellversuch anzugehen.“

Das Konzept für Wolfsburg habe das Referat Digitalisierung und Wirtschaft der Stadt federführend verfasst. Es sei eng mit dem Gesundheits- sowie Ordnungsamt, der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH, Vertretern des Einzelhandels und der Ostfalia Fachhochschule abgestimmt.

Von Melanie Köster