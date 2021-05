Wolfsburg

Schnell ein Selfie posten und dann auf den Gehaltscheck warten? Die Reportage „Die Macht von Social Media – Wie Influencer unser Leben verändern“ geht diesem ungewöhnlichen Berufsbild auf den Grund. Mit dabei: der Wolfsburger Influencer Enrico Elia. Die Sendung läuft heute Abend auf VOX.

Mehrere Monate lang hat ein Fernsehteam den Wolfsburger Mode-Blogger für die fast vierstündige Doku durch sein Leben begleitet. In Wolfsburg ist Enrico Elia bereits seit längerer Zeit ein bekanntes Gesicht. Er schreibt nicht nur regelmäßig für die WAZ und tritt bei Events, Neueröffnungen oder anderen Veranstaltungen auf, sondern lässt seine Follower aus ganz Deutschland dabei auch per Story auf seinem Instagram-Profil @enrico_elia an seinen Erlebnissen teilhaben.

Die Macht von Social Media - Wie Influencer unser Leben verändern Influencer - Scheinbar spielend scheffeln sie Milliionen - doch was ist der Preis der Ruhms? Das zeigen wir in der Doku - "Die Macht von Social Media" am Samstag um 20:15 Uhr Posted by VOX on Tuesday, May 4, 2021

„Ich bin super gespannt auf die Ausstrahlung“, verrät Elia im Vorfeld. „Ich hoffe natürlich, dass ich mich von meiner besten und sympathischsten, lustigsten, liebenswertesten und authentischen art zeigen kann.“ Ein paar Befürchtungen gingen ihm aber auch durch den Kopf: „Sehe ich dolle dick aus? Habe ich zu viel Selbstbräuner im Gesicht?“

Drehorte waren Phaeno, LaFontana und City-Galerie

Im Sommer 2020 starteten die Dreharbeiten bei ihm zu Hause. Zusammen mit seiner Mutter begleitete das Team Enrico in die Innenstadt, zum Phaeno, in die Pizzeria La Fontana und die City-Galerie. Aber worum geht es überhaupt in der Doku? „Es geht hauptsächlich um das Leben eines Influencers. Es werden verschiedene Influencer, größere Namen und kleinere so wie ich, über einen bestimmten Zeitraum zu wichtigen Terminen, aber eben auch in ihrem Alltag begleitet“, erklärt Enrico.

Mit der Doku wolle Vox mit den Vorurteilen gegenüber Influencern aufräumen. „Was verdient ein Influencer? Wie sieht sein Alltag aus? Ist es ein richtiger Beruf? All solche Fragen sollen beantwortet werden“, erklärt Enrico.

Los geht es heute Abend um 20.15 Uhr auf VOX.

Von Frederike Müller