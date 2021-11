Mobile Teams: Stadt Wolfsburg startet neues spontanes Impfangebot

Wolfsburg

In der Stadt Wolfsburg können sich Bürgerinnen und Bürger ab nächster Woche spontan an zwei Orten von mobilen Impfteams gegen das Coronavirus impfen lassen. Möglich sind Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen. Bislang waren die mobilen Impfteams in den Pflegeheimen im Einsatz. Künftig werden zusätzlich „Vor-Ort-Impfungen“ für alle Bürgerinnen und Bürger ab zwölf Jahren angeboten.

Der Einsatz der Impfteams erfolge im Auftrag des Niedersächsischen Gesundheitsministeriums zur Unterstützung der Hausarztpraxen, so die Stadt. Oberbürgermeister Dennis Weilmann (CDU) appelliert, das Angebot zu nutzen. „Mit jeder Impfung schützen wir uns und unsere Mitmenschen vor schweren Verläufen bei einer Corona-Infektion.“

Impfangebot an zwei Standorten

Die „Vor-Ort-Impfangebote“ erfolgen zunächst an zwei Standorten: Im mobilen Impfraum neben dem Gesundheitsamt am Rosenweg 1a, jeweils montags vom 8. November bis 20. Dezember. Im ersten Obergeschoss der City-Galerie wird jeweils freitags vom 19. November bis 17. Dezember von 10 bis 16 Uhr geimpft. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

Geimpft wird mit Biontech

Zur Impfung ist ein Identitätsnachweis und – wenn vorhanden – ein Impfausweis mitzubringen. Die Stadt empfiehlt, zur Verringerung von Wartezeiten vorab die Aufklärungs- und Einwilligungsbögen von der Internetseite des Robert-Koch-Instituts auszufüllen und mitzubringen. Das Angebot richtet sich an Wolfsburger, die eine Erst- oder Zweitimpfung mit dem Vakzin von Biontech erhalten möchten oder an Personen, denen die Ständige Impfkommission (Stiko) eine Auffrischungsimpfung empfiehlt:

Personen über 70 Jahren

Bewohnende in Pflegeheimen

Personal mit direktem Kontakt zu Pflegebedürftigen oder Menschen mit einem erhöhten Risiko für schwere Corona-Erkrankungen

Personal in medizinischen Einrichtungen mit direktem Patientenkontakt

Personen, die eine Grundimmunisierung von Johnson&Johnson erhalten haben

Die Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff soll frühestens sechs Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung erfolgen. Personen, die eine Dosis mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten haben, sollten bereits ab vier Wochen nach der Impfung eine Auffrischung mit einem mRNA-Impfstoff erhalten.

