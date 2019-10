Stadtmitte

Der erste Mittelaltermarkt mitten in der Wolfsburger Innenstadt öffnet am Donnerstag, 31. Oktober, seine Pforten: Vier Tage lang dreht sich alles um die Welt der Ritter und Gaukler – veranstaltet von der WMG in Zusammenarbeit mit der Agentur Homberger Events. Es gibt Schaukämpfe, Axtwerfen und Beerenwerfen...