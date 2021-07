Mitmachen und gewinnen: Die WAZ sucht die schönsten Urlaubsfotos

Wolfsburg

Nie war die Sehnsucht nach Urlaub vermutlich größer als jetzt! Im vergangenen Jahr machte die Corona-Pandemie vielen einen Strich durch die Rechnung, mittlerweile aber sind in vielen Ländern die Fallzahlen gesunken und viele Menschen haben eine Impfung bekommen. Die WAZ ruft deshalb auch in diesem Jahr wieder zur großen Urlaubsfoto-Aktion auf. Es gibt tolle Preise zu gewinnen.

Ob Urlaub an malerischen Stränden oder einsamen Küstenorten, auf dem Kreuzfahrtschiff oder im Nohen Norden – egal wo Sie sind, halten sie Kamera oder Handy bereit, um den perfekten Schnappschuss aufzunehmen. Und wenn es Sie in diesem Jahr doch nicht in die Ferne zieht und sie den Urlaub in ihrer Heimat, im Garten oder auf Balkonien bevorzugen – auch das ist ein Foto wert, dass Sie uns zusenden können.

Die schönsten und originellsten Aufnahmen erscheinen in WAZ und AZ

Einzige Bedingung gibt es: Das Foto muss in diesem Jahr entstanden sein. Alle Bilder unserer Leser veröffentlichen wir wieder im Internet unter www.waz-online.de. Die schönsten und originellsten Aufnahmen erscheinen außerdem regelmäßig in der gedruckten WAZ und AZ.

So funktioniert’s:

Mitmachen ist ganz einfach: Öffnen Sie Ihren Internetbrowser und geben formulare.waz-online.de/foto-hochladen ein. Dort können Sie Ihr Bild in drei einfachen Schritten hochladen. Schritt 1: Geben Sie als Überschrift „WAZ Fotoaktion“ ein. In die Kurzbeschreibung zum Foto schreiben Sie, wo das Bild aufgenommen wurde und wer oder was zu sehen ist. Als Fotograf geben Sie mit vollständigem Namen die Person an, die das Bild gemacht hat. Schritt 2: Wählen Sie das Foto aus, das Sie uns schicken möchten. Schritt 3: Füllen Sie die vorgegebenen Felder aus und bestätigen, dass die WAZ Ihr Foto veröffentlichen darf. Ganz wichtig: Geben Sie Ihre vollständige Adresse und Telefonnummer an.

Die Wahl des schönsten Urlaubsfotos treffen die Leser

Welches das schönste Urlaubsfoto ist, entscheiden übrigens wieder die Leserinnen und Leser der Wolfsburger Allgemeinen und der Aller-Zeitung: Nach Ende der Aktion können Sie online für Ihren Favoriten abstimmen. Später entscheidet eine Jury über die Top Drei.

Als Hauptpreis für das schönste Urlaubsfoto der AZ/WAZ-Leser gibt es ein I-Pad zu gewinnen. Für die besten drei Urlaubsfotos von Wolfsburger Fotografinnen und Fotografen gibt es WeCards der Wolfsburg Wirtschaft Marketing GmbH – für den ersten Platz im Wert von 150 Euro, für den zweiten im Wert von 100 Euro und für den dritten im Wert von 50 Euro. Als Preise für die drei besten Fotografinnen und Fotografen aus Gifhorn gibt es je einen Gutschein von der Citygemeinschaft Gifhorn im Wert von jeweils 50 Euro zu gewinnen.

Von der Redaktion