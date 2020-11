Wolfsburg

Wie kaum eine andere Stadt in Deutschland ist Wolfsburg von Migration geprägt. Doch sind die Geschichten der meisten Zuwanderungsgruppen, ob aus Portugal oder Polen, Russland, Brasilien oder Togo, bislang noch nicht erzählt worden. Daher betreten die Herausgeber Dr. Alexander Kraus und Aleksandar Nedelkovski, beides Mitarbeiter am städtischen Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation (IZS), mit ihrem Buch „Mitgebracht. Eine Zuwanderungsgeschichte Wolfsburgs“ auf vielfache Weise migrationshistorisches Neuland.

Die Objekte führen die Menschen an ihre Heimat zurück, machen ihre Erinnerungen greifbar

Das Besondere in ihrer Herangehensweise: Innerhalb des Buches wird eine Auswahl individueller Zuwanderungsgeschichten präsentiert, und dies anhand von Objekten, die als Stellvertreter fungieren – als Stellvertreter für eine Heimat, die freiwillig oder erzwungen zurückgelassen wurde. Sie führen die Menschen an ihre Heimat zurück, machen ihre Erinnerungen greifbar.

„Es ist weithin bekannt, wie sehr mir die Migrationsgeschichte unserer Stadt am Herzen liegt. Umso mehr freue ich mich darüber, dass für dieses Buch die Stimmen so vieler Bürger unserer Stadt gehört wurden. Die Vielfalt Wolfsburgs spiegelt sich in den in ihm präsentierten Geschichten, toll, diese zu erzählen“, so Oberbürgermeister Klaus Mohrs. „Die Publikation lässt den Leser an vielen spannenden und bemerkenswerten Lebensgeschichten teilhaben,“ zeigt sich der Erste Stadtrat und Kulturdezernent Dennis Weilmann begeistert.

Eine dingliche Entdeckungsreise in die Zuwanderungsgeschichte Wolfsburgs und zurück in die Welt

Die präsentierten Gegenstände stammen aus den unterschiedlichsten Ländern und Kontinenten: von Belgien, Dänemark und Serbien in Europa, Kenia, Ruanda und Simbabwe in Afrika, dem Irak, Israel und Syrien auf der arabischen Halbinsel, Indien und Iran im Mittleren Osten über China, Japan und Usbekistan in Asien bis hin zu Argentinien, Brasilien, der Dominikanischen Republik, Mexiko und den USA in Süd-, Mittel-, und Nordamerika.

Abgerundet wird der Band durch drei geschichtswissenschaftliche Texte zur Flüchtlingspolitik in der Wirtschaftswunderstadt ( Frank Wolff), zu binationalen Eheschließungen in Wolfsburg ( Christoph Lorke) und den frühen Experimenten kommunaler Integrationspolitik in der Volkswagenstadt ( Michael Siems) sowie dreier Interviews mit Konrad Schmidt-Ott, Betty Rannenberg und Sylvia Cultus, die maßgeblich am Aufbau und der Weiterentwicklung der Organe der kommunalen Integrationspolitik der Stadt Wolfsburg beteiligt waren.

Das Buch kann im Institut für Zeitgeschichte (E-Mail: izs-stadtarchiv@stadt.wolfsburg.de) und über den örtlichen Buchhandel zum Preis von 19.95 Euro erworben werden.

