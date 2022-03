Wolfsburg

Am 1. Januar 2024 muss der erste offizielle Mietspiegel von der Stadt Wolfsburg veröffentlicht werden. Künftig sollen die Daten alle zwei Jahre geprüft und alle vier Jahre angepasst werden. Eine Daueraufgabe.

„Hilft das denn, die Fragen der Mieterinitiative zu beantworten?“, erkundigte sich Werner Reimer (CDU) im Strategieausschuss. Denn Doris und Wilfried Zander aus Vorsfelde sind seit Sommer 2021 in der gesamten Stadt unterwegs, um Unterschriften für ein Bürgerbegehren zu sammeln. Sie wollen Politik und Verwaltung dazu verpflichten, sich dafür einzusetzen, dass die Mieten in Wolfsburg in den nächsten Jahren nicht so stark steigen. Rund 5500 Unterschriften haben sie bisher zusammen. Nach einer Mieterversammlung in Vorsfelde am Montag, 21. März, will Doris Zander zudem persönlich direkt ins Gespräch mit einem Vertreter der LEG einsteigen. Die LEG hatte am 1. Januar die Wohnblöcke in Vorsfelde Nord und im Heidgarten von Adler übernommen.

Trotz der Erhebung kann keine Wolfsburger Durchschnittsmiete ermittelt werden

Die Verwaltung erhebt zurzeit ebenfalls stadtweit Daten zu den Mieten der letzten sechs Jahre. Aber: „Wir können die Mieten durch den Mietspiegel nicht steuern“, betonte ein Mitarbeiter. Und man könne trotz der Erhebung auch keine Wolfsburger Durchschnittsmiete ermitteln. Sinn des Mietspiegels sei es lediglich, ein rechtssicheres Instrument zur Verfügung zu stellen, auf das sich Mietende und Vermietende im Zweifelsfall beziehen können. Das, so betont Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide angesichts von Personal- und Zeitaufwand, sei keine freiwillige Leistung, sondern nach der Änderung der Gesetzgebung im Bund eine Notwendigkeit. Immerhin werde der Haushalt nicht zusätzlich belastet, da die Ressourcen gebündelt würden.

Auf Werner Reimers Bitte, künftig neben Neuland, VWI und Allertal auch eine engere Zusammenarbeit mit der LEG anzustreben, entgegnete Marcel Hilbig von der Verwaltung, man werde nicht nur Daten der verschiedenen Wohnungsgesellschaften erfragen, sondern flächendeckend empirisch vorgehen. „Auch die Interessenvertretung der Mieter wird berücksichtigt“, versprach er.

Erkenntnisse sollen bei einer Neuausrichtung der Wohnbau-Offensive helfen

Die Erkenntnisse nach Auswertung der Daten sollen zudem bei einer möglichen Neuausrichtung der Wohnungsbauoffensive helfen. Oberbürgermeister Dennis Weilmann bemerkt dazu: „Die Verwaltung hat immer mal wieder neue Aufgaben zu erfüllen und wir müssen Prioritäten setzen, wenn wir den Personalstand trotzdem nicht ausweiten wollen.“ Eine externe Beauftragung sei erwogen, angesichts von Synergieeffekten innerhalb der Verwaltung aber verworfen worden, erläuterte er auf Nachfrage von Ralf Krüger (SPD).

Von Andrea Müller-Kudelka