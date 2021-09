Mit über 2 Promille auf dem E-Scooter: Wolfsburger verliert Führerschein

Wolfsburg

Diese Fahrt hat Folgen: Am Sonntagmorgen hat eine Polizeistreife einen 27-jährigen E-Scooter-Fahrer angehalten, weil dieser in Schlangenlinien über einen Radweg an der Heinrich-Nordhoff-Straße rollte. Ein Alkoholtest ergab über zwei Promille. Seinen Führerschein ist der Mann deshalb vorerst los.

Gegen 5.45 Uhr fuhren die Beamten am Sonntag über die Heinrich-Nordhoff-Straße in Richtung Fallersleben, als sie auf dem Radweg auf der linken Seite der Straße den 27-Jährigen bemerkten. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten einen starken Alkoholgeruch fest. Weil der Mann sich aufgrund seiner Trunkenheit nicht in der Lage sah, einen Alkoholtest zu machen, ordneten sie eine Blutprobe an.

Der 27-Jährige versuchte, zu flüchten

„Auf dem Weg zum Streifenwagen flüchtete der 27-Jährige plötzlich, konnte jedoch nach einer kurzen Verfolgung von den Beamten eingeholt werden“, berichtet Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Die Beamten fixierten den Wolfsburger am Boden und nahmen ihn in Handschellen mit zur Wache. „Dort übergab der 27-Jährige auch seine Brieftasche mit Ausweispapieren, von denen er vorher behauptet hatte, diese nicht bei sich zu tragen“, schildert aus dem Bruch. Darüber hinaus willigte der Mann auch dem Alkoholtest ein, der letztendlich 2,07 Promille ergab.

Im Klinikum Wolfsburg musste der 27-Jährige deshalb noch eine Blutprobe abgeben. Gegenüber den Beamten zeigte er sich weiterhin widerwillig: „Der Führerschein des Wolfsburgers wurde beschlagnahmt, da er mit der Sicherstellung nicht einverstanden war“, sagt aus dem Bruch.

Von der Redaktion