Mit gestohlenen EC-Karten Geld abgehoben: Täter muss ins Gefängnis

Das Amtsgericht hat einen 42-jährigen Libanesen zu einem Jahr Gefängnis plus Zahlung von 2055 Euro verurteilt. Er soll einem Rentner 55 Euro gestohlen und zudem mit zwei gestohlenen EC-Karten insgesamt 2000 Euro erbeutet haben – so setzt sich die Summe zusammen. Er bestritt, die EC-Karten selbst gestohlen zu haben. Weil er bereits ein einschlägiges Vorstrafenregister besitzt, schloss der Richter eine Bewährungsstrafe aus – denn der Angeklagte befindet sich aktuell auf Bewährung auf freiem Fuß.

PIN lag im Portemonnaie

Der Staatsanwalt warf dem Beschuldigten mehrere Straftaten vor: So soll er – teilweise mit einem Komplizen – im Juni 2019 zweimal eine Geldbörse gestohlen haben und dann mit der gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben haben – die Geheimnummer (PIN) lag jeweils im Portemonnaie. In einem dritten Fall soll er einem älteren Wolfsburger 55 Euro aus der Geldbörse geklaut haben.

Der Angeklagte gab zu, seit vielen Jahren ein Drogenproblem zu haben. Mit 16 Jahren habe er zum ersten Mal Drogen konsumiert, damals noch im Libanon. Später, so der gelernte Maler und zweifache Vater, sei er als Flüchtling nach Deutschland gekommen, 2000 aber abgeschoben worden. 2006 sei er wieder in die Bundesrepublik eingereist – sein Aufenthaltsstatus ist laut seiner Bewährungshelferin ungeklärt. Gemeldet sei er in Hameln, lebe aber in Wolfsburg: „Seine Eltern leben hier – er hilft ihnen. Seine Mutter ist schwer krank.“

Seit vielen Jahren drogensüchtig

Seit vielen Jahren sei er drogensüchtig, gab der 42-Jährige zu. Seit Jahren sei er in einem Methadon-Programm, um von der Sucht loszukommen. Seine Bewährungshelferin bescheinigte ihm: „Er bemüht sich wirklich und ist sehr motiviert.“ Allerdings brauche er fachliche Betreuung, um sein Leben samt Behördenproblemen zu meistern.

Mit Blick auf die Diebstähle im Vorstrafenregister und auf die drei aktuellen Fälle verständigten sich Richter, Staatsanwalt und Pflichtverteidiger auf eine milde Strafe: ein Jahr Gefängnis. „Nutzen Sie diese Zeit“, ermahnte ihn der Richter, „um Dinge zu regeln und später mit ihrem Leben klarzukommen.“ Die Haftstrafe solle er als „Geschenk und Chance“ begreifen.

