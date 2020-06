Wolfsburg

Welchen Blick gibt es auf das Kunstmuseum Wolfsburg, welche Ansicht ist einzigartig, was wurde zufällig entdeckt? Diese Fragen sollen sich Wolfsburger stellen und sich auf die Suche nach einem Fotomotiv mit einem besonderen Ausschnitt machen. Zu gewinnen gibt es monatlich zwei Eintrittskarten für das Kunstmuseum.

Bei den Motiven wird auf Komposition und Ausschnitt geachtet

„Wir sind gespannt auf den Blick der Besucher und vielleicht verrät uns der eine oder andere, an was er sich nicht satt sehen kann“, so Katharina Derlin, Sprecherin des Wolfsburger Kunstmuseums. Formen, Farben, Strukturen und Materialien – bei den Motiven wird besonders auf die richtige Komposition und den Ausschnitt geachtet. Daher können sich die Teilnehmer auch von den aktuellen Fotoausstellungen von Ulrich Hensel „Zwischenwelten“ und Barbara Kasten „Works“ inspirieren lassen.

Kunstmuseum freut sich über digitale Inhalte

Und so funktioniert der Wettbewerb: Die Fotos können auf Instagram oder Facebook mit dem Hashtag #framingkmw veröffentlicht werden. Zudem freut sich das Kunstmuseum über Verlinkungen wie @kunstmuseumwolfsburg, @henselulrich oder Vertaggungen wie zum Beispiel #barbarakasten. Weiterhin können Teilnehmer ihre Motive auch per E-Mail an framing@kunstmuseum.de schicken. Diese Bilder werden ausgedruckt und an die Projektwand in der Lounge gehängt. Dort werden alle Beiträge gesammelt, auch die online veröffentlicht werden.

