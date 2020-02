Mit dem E-Roller durch Wolfsburg: Deshalb macht es so viel Spaß

Wolfsburg

Mit dem E-Roller schnell in die City oder einen Ausflug zum Allersee – für Oliver Jensch ist das kein Problem. Seine Frau und er besitzen seit einigen Monaten die flotten Flitzer mit Elektroantrieb. Zweimal mit den Füßen Schwung holen und schon geht es mit bis zu 20 Stundenkilometern über den Fahrradweg. „Manche Fußgänger staunen immer noch, wenn ich vorbeikomme“, sagt der Wolfsburger.

In Kürze startet ein E-Scooter-Verleiher in Wolfsburg

Das könnte sich aber bald ändern. Denn: Ein Anbieter eines E-Scooter-Verleihsystems will in Kürze eigenwirtschaftlich in Wolfsburg tätig werden, teilt die Stadt mit. „Das Angebot entspricht dem, was bereits vielerorts in deutschen und europäischen Städten vorliegt“, sagt Stadtsprecher Ralf Schmidt. Das Engagement ist seitens der Stadt Wolfsburg nicht genehmigungspflichtig. Stadt und Anbieter haben ergänzend zu den bundesweiten Regeln zum E-Scooter-Betrieb eine freiwillige Selbstverpflichtung mit Regeln für Wolfsburg abgestimmt. Das Konzept wollen sie am Mittwoch in Rathaus vorstellen.

Oliver Jensch ist mit seinem E-Roller in Wolfsburg unterwegs. Quelle: Gero Gerewitz

Von Ann Katrin Wucherpfennig