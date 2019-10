Wolfsburg

Lehrerbildung digital im Phaeno: Am Freitag, 8. November, und Samstag, 9. November, bietet das Wissenschaftsmuseum eine Fachtagung namens „digiMint 2019“ an. Lehrkräften können sich dabei über den Einsatz von digitalen Medien und Technologien im Unterricht informieren, deren Anwendung erlernen und Best Practice Be...