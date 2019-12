Mit VfL-Hasen: Die neue Tabaluga-Eisshow ist in der Autostadt zu sehen

Wolfsburg

Wer zum Start in das neue Jahr einen Ausflug unternehmen möchte, der kann sich noch bis Sonntag, 5. Januar (außer Dienstag, 31. Dezember) die Eisshow „Es lebe die Freundschaft“ mit dem kleinen Drachen Tabaluga in der Autostadt anschauen. Zweimal täglich erzählt er in den jeweils 30-minütigen Shows von seinen Abenteuern. Die Show findet auf der Eislauffläche in der Lagune statt. Der Eintritt ist mit gültiger Eintrittskarte möglich.

Die fünfte Show: Auch der VfL ist Teil der Vorführung

Anja Kreß von der Kommunikation der Autostadt empfiehlt: „An Wochentagen sind die Vorführungen nicht ganz so stark besucht. Hier gibt es noch Tickets.“

Darum geht laut der Autostadt in der Show: Arktos entfacht einen gigantischen Schneesturm und Tabaluga wird von einer gewaltigen Schneelawine verschüttet. Ein zufällig heranfliegender Glückskäfer und eine Ameisenarmee können Tabaluga zwar freischaufeln, doch dieser hat sein Gedächtnis verloren. Nach und nach schafft es der Glückskäfer, Tabalugas Erinnerungen zurückzurufen.

Zur Eisshow traten auch Hasen in VfL-Kostümen auf dem Eis auf. Dazu Regisseur Roland Kalweit: „Das war natürlich ein Gag. Wir möchten die Verbundenheit zum VfL betonen und den Lokalkolorit hervorheben“.

Weihnachtsmarkt in der Autostadt lädt zum Schlendern ein

Auch der Weihnachtsmarkt in der Winterwelt der Autostadt mit 26 Holzbuden hat noch geöffnet. Besucher können in einem Park vorbei an den Holzbuden schlendern. Für Kinder gibt es ein nostalgisches Familienkarussell. Der Weihnachtsmarkt hat täglich (außer 31. Dezember) von 14 bis 22 Uhr geöffnet, samstags und sonntags von 12 bis 22 Uhr.

Für Eislaufliebhaber: 6000 Quadratmeter große Eisfläche

Auf der 6000 Quadratmeter großen Eisfläche können Besucher auf Kufen ihre Runden drehen. Ab 17 Uhr wird die Eisfläche täglich für das Eisstockschießen freigegeben. Schlittschuhe, Eislaufhilfen für Kinder und Stöcke für das Eisstockschießen können vor Ort ausgeliehen werden.

Kinder können im Schnee toben

Für die Kleinsten bietet die Schneewelt einen Ort zum stapfen, buddeln und bauen. Auf einer 1100 Quadratmeter großen Schneespielfläche neben der Eisfläche können sich Kinder austoben. Die Schneewelt hat täglich (außer am 31. Dezember) von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Öffnungszeiten der Winter-Wunder-Stadt

Die Winterwelt hat bis zum 5. Januar täglich (außer am 31. Dezember) geöffnet. Erwachsene zahlen 20 Euro (ermäßigt: 16 Euro), Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren zahlen 8 Euro. Der Familienpreis für zwei Erwachsene samt Kindern liegt bei 47 Euro. Ein Abendticket ab 16 Uhr gibt es für 10 Euro. Alle Informationen gibt es unter www.autostadt.de/winter oder auf Instagram unter #autostadtwinter.

Von Von Nina Schacht