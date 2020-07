Sülfeld

Das aus einem kleinen Flächenbrand am Mittellandkanal bei Sülfeld am Samstagmittag nichts Schlimmeres wurde, ist dem beherzten Eingreifen eines Passanten zu verdanken. Der Mann nutzte dafür geistesgegenwärtig sein eigenes T-Shirt, um das Feuer zu löschen.Zu einem Flächenbrand auf der Nordseite des Mittellandkanals bei Sülfeld wurden am Samstag um 12:24 Uhr die Ortsfeuerwehren Fallersleben und Sülfeld alarmiert. Spazier-gänger hatten das Feuer in Höhe des Container-Terminals bei Sülfeld entdeckt und den Notruf 112 gewählt.

Bemerkt hatte der Spaziergänger den Brand auf der Nordseite des Kanals in Höhe des Containerterminals bei Sülfeld gegen 12.24 Uhr. Zunächst wählte der Passant den Notruf und alarmierte die Feuerwehr. Aus Sorge, das Feuer könnte sich weiter ausbreiten, zog er anschließend sein T-Shirt aus und begann, die Flammen mit diesem zu ersticken. Dabei rannte er mehrmals mit dem Shirt zum Kanal und tränkte es im Wasser.

Feuerwehr hat bei Eintreffen leichtes Spiel

Durch diesen Geistesblitz konnte eine Ausbreitung der Flammen letztlich verhindert werden. Die alrmierten Feuerwehrkräfte aus Fallersleben und Sülfeld hatten bei Eintreffen nur noch Nachlöscharbeiten zu leisten.

„Ein großes Dankeschön gilt dem Passanten. Durch seinen beherzten Einsatz hat er verhindert, dass sich die Flammen weiter ausbreiten konnten. Durch die trockene Witterung ist das Gras momentan sehr trocken, so dass die Flammen ausreichend Nahrung gefunden hätten“, sagte Einsatzleiter Tim-Bastian Freier, Ortsbrandmeister aus Fallersleben, bei Einsatzende.

Die beiden Ortswehren waren mit insgesamt zehn Personen am Brandort. Der Einsatz war nach rund 30 Minuten beendet. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, blieb vorerst unklar.

Von Steffen Schmidt