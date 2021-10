Mit Oldtimer zum Automuseum: Typ-3-Liebhaber besuchen Wolfsburg

Wolfsburg

Stilvoller kann man wohl kaum zu einem Besuch im Automuseum in Wolfsburg anreisen: 14 Volkswagen-Oldtimer vom Typ 3 fuhren am Samstag vor, viele davon mit liebevollen Details wie einem klassischem Lederkoffer auf dem Dachgepäckträger. Der Stopp am Automuseum gehörte zur Herbstabschlussfahrt des Vereins Die VW Typ 3 Liebhaber.

Bevor Eckberth von Witzleben die Gäste durchs Automuseum führte, blieb noch etwas Zeit für einen Blick auf die schönen Karossen. Der aufpolierte Lack des 1600 TL von Ulrich Michael und Christel Schlegel-Michael aus dem Kreis Pinneberg glänzte wie frisch vom Band gelaufen. „Wir haben uns einfach in dieses Auto verliebt“, sagt Schlegel. Mit seinen luftgekühlten 54 PS legten sie im zuverlässigen Klassiker rund 3000 Kilometer im Jahr zurück.

Abschlussfahrt führt vom Hüttengelände bis zur alten Grenze

Auch aus Bremen und Nordrhein-Westfalen reisten Oldtimer-Fans mit ihrem Typ 3 an, einige von ihnen übernachteten auf einem kleinen Bauernhof in Isenbüttel. Die rund 140 Kilometer lange Tour stand unter dem Motto „Stahl und Stacheldraht“ und führte vom früheren Hüttengelände in Groß Ilsede im Kreis Peine über Wolfenbüttel über Schöningen und das Grenzdenkmal der Deutschen Einheit in Hötensleben nach Wolfsburg.

Bildergalerie vom Besuch der Typ-3-Fans in Wolfsburg:

Erinnerung aus Kindheitstagen erwecken die Liebe zum VW-Klassiker

Egal, wo die Typ 3 auf der Bildfläche erschienen, sie blieben nicht lange unbemerkt. „Viele erzählen, dass sie auch einmal so einen Wagen hatten oder ihre Fahrprüfung damit gemacht haben“, sagt Pressereferent Carsten Ripke. Seinen ersten 1600 TL musste er nach einem Machtwort des TÜV mit Tränen in den Augen weggeben.

Ein kleiner Lottogewinn ermöglichte ihm, sich dann wieder einen Typ 3 zu kaufen – in hellblau. Dieselbe Farbe wie einst der 1600 TL seiner Eltern. Später kam noch ein VW 1500 hinzu, eigentlich sollte der Wagen ausgeschlachtet werden – doch das brachte Ripke nicht übers Herz. Mit beiden Autos lege er nun 5000 Kilometer im Jahr zurück, beide hätten noch problemlos Strecken zu Treffen in Oslo oder Wien zurückgelegt. „Die eignen sich gut zum Reisen“, meint Ripke. Seinen Verein schätzt er, weil er darüber viele neue Leute kennengelernt habe.

Von wegen „traurige Lösung“

Zum Beispiel Horst-Dieter Valentini, der aus Calberlah eine der kürzesten Anreisen hatte. „Ich war auf der Suche nach einem Auto, dass so alt ist wie ich“, sagt der 54-Jährige über seinen VW 1600 TL. Gerade weil die Version mit Fließheck einst als „Traurige Lösung“ verspottet wurde, entschied er sich für diese Variante des Klassikers. „Ich habe mir gesagt: Dieses Modell braucht mehr Aufmerksamkeit.“

2015 erwarb er in Nürnberg seinen Typ 3 in weinrot, der bis dahin mehr als 20 Jahre sein Dasein im Lager eines Autohändlers gefristet hatte. 2015 brachte ihn Valentini wieder auf die Straße. Nach ein paar kleineren Blecharbeiten und mit neu eingestelltem Motor rennt der Wagen problemlos. Bis zu 2000 Kilometer im Jahr lege er damit zurück, etwa zum Europatreffen der Typ-3-Fahrer.

Die Begrüßung der Typ-3-Fans am Automuseum erfolgte übrigens standesgemäß: Ingo und Yvonne Beling aus Wittingen warteten dort schon mit ihrem 73er Typ 3, um sich die Oldtimer-Parade anzuschauen. Sie wurden nicht enttäuscht.

Von Christian Opel