Mit Hygieneauflagen: Freibäder in Wolfsburg sollen Pfingsten öffnen

Die Stadt Wolfsburg will ihre Freibäder nach der Verzögerung durch die Corona-Pandemie nun am Pfingstmontag, 1. Juni, öffnen. „Vielleicht schon am Pfingstwochenende“, sagt Wolfsburgs Sport- und Gesundheitsdezernentin Monika Müller. Dafür liefen derzeit noch organisatorische Abstimmungen.

„Das Schwimmvergnügen wird möglich sein, allerdings reglementiert“, sagt Müller. Zu den Überlegungen für das Hygienekonzept gehören die altbekannten Abstands- und Hygieneregeln – und ein Onlinebuchungssystem. Wie viele Badegäste Zutritt erhalten, richtet sich nach der Wasserfläche.

In den größeren Bädern, im VW-Bad und in Fallersleben, dürfen sich maximal 200 Badegäste gleichzeitig aufhalten, in Almke entsprechend weniger. Auch der Wasserpark Hehlingen soll öffnen dürfen. Weil das Wasser dort ungechlort ist, dürfen aber auch weniger Kinder als sonst planschen. Die Hallenbäder bleiben zu, für sie ist im Fünf-Stufen-Plan des Landes noch kein Termin vorgesehen.

Der Aufenthalt wird zeitlich begrenzt

Es bleibt bei den Öffnungszeiten von 6 bis 20 Uhr. Auch die Preise bleiben gleich. Allerdings wird der Aufenthalt auf zwei bis drei Stunden begrenzt. Badegäste, auch Familien, könnten beispielsweise am Nachmittag einen dreistündigen Zeitabschnitt buchen. Nach dieser Zeit müssen alle Badegäste die Bäder wieder verlassen, dann erfolgt eine einstündige Reinigungsphase, also etwa das Desinfizieren von Haltegriffen. Die genauen Aufteilungen dieser Zeiten stehen noch nicht fest.

„Infektionsgefahr nicht besonders hoch“

Wie in anderen öffentlichen Einrichtungen müssen Kontaktdaten hinterlassen werden, um Infektionsketten nachvollziehen zu können. Duschen und Umkleiden dürfen nach Vorgabe des Landes nicht geöffnet werden. Eine Maskenpflicht gibt es aber nicht. Was den Aufenthalt im Wasser angeht: „In den Bädern, wo gechlort wird, gehen wir davon aus, dass die Infektionsgefahr nicht besonders hoch ist“, sagt Gesundheitsdezernentin Müller.

Wasserpark Hehlingen: Auch diese Wasserfläche wird freigegeben – allerdings auch dort mit Einschränkungen. Quelle: Roland Hermstein

Konzept soll fortwährend angepasst werden

Sicher könnten die starken Restriktionen auch zu Kritik führen. „Aber ich bin froh, wenn wir überhaupt die Bäder öffnen und wieder ein Stück Sommer nach Wolfsburg bringen können“, sagt Müller. Sie betont, dass das Konzept fortwährend an das aktuelle Infektionsgeschehen angepasst werde. „Das ist nicht in Stein gemeißelt.“

Sportausschussvorsitzender Werner Reimer ( CDU) sagte, die Stadt stehe vor einer sehr schwierigen Aufgabe. Viele Menschen hätten aber ein großes Interesse an der Öffnung der Bäder – allein, weil für viele der Urlaub ausfalle.

Stadt nimmt höheres Defizit in Kauf

Stellvertreter Ingolf Viereck ( SPD) ergänzt: Vor zwei, drei Wochen hätte keiner darum gewettet, dass die Öffnung der Bäder möglich sein wird. „Das Motto lautet: So viel Freiheit wie möglich und so viel Auflagen wie nötig.“

Die Öffnung der Bäder, sie wird allein wegen der später begonnenen Saison und des zusätzlichen Personalaufwands höhere Zuschüsse erfordern. Doch das ist es wert, sagt Müller: „Wasser ist ein wichtiges Sportangebot für Familien und Menschen mit Bewegungseinschränkungen.“

Sportvereine erstellen eigene Hygienekonzepte

Auch die Wolfsburger Sportvereine fahren nach den Corona-Beschränkungen langsam wieder ihr Angebot hoch. Vorgaben macht die Stadt dafür nicht, erklärt Sportdezernentin Müller. Die Einrichtungen sind zu verschieden. Die Vereine würden auf Basis der Landessportverbände eigene Leitlinien entwickeln.

Seit dem 6. Mai sind wieder Aktivitäten im Freien erlaubt, also etwas Tennis, Golf oder Kraft- und Ausdauersport. Selbst Fußballtraining mit ausreichend Abstand ist wieder erlaubt. „Es gibt erste positive Signale“, sagt Sportausschussvorsitzender Reimer. Das Gremium habe am Dienstag erstmals wieder getagt, wenn auch nur informell.

Online-Angebot für Rehasport beim MTV Vorsfelde: Die Vereine zeigten sich kreativ in der Corona-Pandemie und starteten Alternativangebote. Quelle: MTV Vorsfelde

Stundung von Pacht und Nutzungsentgelten

Stellvertreter Ingolf Viereck ( SPD) lobte die Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich Sport. Man habe mit der Stundung von Pacht und Nutzungsentgelten sowie einer ersten Rate von Sportfördermitteln einen wichtigen Beitrag zur Liquidität der Vereine geleistet. Bisher liege nur eine einstellige Zahl von Anträgen auf Soforthilfe aus dem Bereich Sport vor. Größere Vereine hätten die Möglichkeit, für ihre hauptamtlichen Mitarbeiter Kurzarbeitergeld zu beantragen, erklärte Viereck.

„Die Solidarität im Sport ist ungemein hoch“

Viel wichtiger sei für viele Vereine die Mitgliederzahl, betonte Reimer. Erfreulicherweise hätten die Sportvereine aber bisher kaum Austritte zu verzeichnen. „Die Solidarität im Sport ist ungemein hoch,“ sagte Viereck. Nun gelte es, diesem Vertrauensvorschuss Rechnung zu tragen und den Vereinen Planungssicherheit zu geben, ergänzte Reimer.

Das Land will noch prüfen, ob ab 25. Mai Sport in Innenräumen unter Wahrung der Abstände wieder erlaubt wird. Gleiches gilt für die Fitnessstudios. Müller rechnet aber damit, dass sich ein Urteil des Verwaltungsgerichts Osnabrück auch auf die Landesverordnung auswirken wird. Das hatte die Öffnung eines Fitnessstudios wieder erlaubt. „Wir gehen davon aus, dass auch in Wolfsburg in Kürze wieder Fitnessstudios öffnen können.“

Von Christian Opel