Mit Eierlikör und imaginären Freunden durch den Oster-Lockdown

Ostern im Corona-Lockdown – das zweite Jahr in Folge. Auf geselliges Beisammensein müssen wir verzichten. Dennoch gibt es viele schöne Sachen, die an Ostern Freude machen.

Eine Idee von mir: Spielen Sie mit ihrem Partner den legendären Sketch „Dinner for One“ von und mit Freddie Frinton nach. Dabei lassen sich viele verschiedene Aspekte miteinander verbinden: Sie werden kreativ und entdecken womöglich komödiantisches oder schauspielerisches Talent. Sie kochen vorher ein tolles Ostermenü und servieren die Speisen während der Sketch-Aufführung ihrem Liebsten. Je nach Bedarf und Sportlichkeit: Legen Sie den Teppich, wahlweise das Bärenfell, beiseite – oder eben nicht.

Eierlikör in verschiedenen Varianten bietet sich da an

Wie bei Freddie Frinton auch sollte jeder Gang großzügig begossen werden. Das sorgt auch im Lockdown für gute Laune. Eierlikör in verschiedenen Varianten bietet sich da natürlich an.

Weil aktuell Kontakte aller Art beschränkt sind, schlüpfen Sie wie in dem Klassiker selbst in die Rolle ihrer besten Freunde oder Lieblingsverwandte. Dabei können sie je nach Belieben (oder parallel zur Menge der inzwischen konsumierten Eierlikör-Getränke) den einen oder anderen netter oder weniger nett aussehen lassen – schließlich sind Tante Renate und Großonkel Bernd ja gar nicht da. Und: Sie werden niemals erfahren, was sie wirklich über sie denken.

Vie Spaß beim Umsetzen – die WAZ wünscht Frohe Ostern.

Von Claudia Jeske