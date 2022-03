Mit Druck zum Piks: Mehr Erstimpfungen gegen das Corona-Virus

Wolfsburg

Mit Druck zum Piks: Erstmals wurde in Wolfsburg der Impfstoff Novavax verimpft. Einige haben sich nur deshalb impfen lassen, weil sie einen „Impfzwang“ gespürt haben. Dabei gibt es keine allgemeine Impfpflicht. Bald müssen Personen im Gesundheitswesen nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder unimpfbar sind. Dass sich trotzdem andere Beschäftigte jetzt zum ersten Mal gegen Corona impfen lassen, ist gut. Es zeigt, dass der Druck wirkt. Doch es ändert nichts am Problem: Einige sehen die Corona-Maßnahmen und die Impfungen als willkürliche Vorgabe an, anstatt sie als schützendes Element anzunehmen.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig