In evangelischen Kirchengemeinden in Wolfsburg könnte es in den 1970er und 1980er Jahren zu Fällen von sexuellem Missbrauch durch einen Pastor gekommen sein. Der Kirche liegen bereits Hinweise zumindest auf sexuelle Belästigungen in der Stephanus-Gemeinde in Detmerode vor. Der Kirchenkreis ruft jetzt Betroffene dazu auf, sich zu melden.