Missbrauchsfall in Kirche: Hinweise auf sexuelle Belästigung in Wolfsburger Gemeinde

Von einem Missbrauchsfall in der evangelischen Kirche könnten auch Wolfsburger Gemeinden betroffen sein. Der mittlerweile verstorbene Pastor Jörg D. hat nach Angaben der Landeskirche Hannover in den 1980er und 1990er Jahren schweren sexuellen Missbrauch an einer früheren Konfirmandin im Kreis Harburg begangen und war zuvor fast 15 Jahre lang in Wolfsburg tätig. Der Kirche liegen nach eigenen Angaben Hinweise auf sexuelle Belästigungen in der Wolfsburger Stephanus-Gemeinde vor.

Jörg D. sei ab 1971 in Wolfsburg als Pastor tätig gewesen, teilte Wolfsburgs Superintendent Christian Berndt am Montag mit. Der Landeskirche liegen ihm zufolge Hinweise vor, dass es in der Stephanus-Gemeinde zumindest Fälle einer sexuellen Belästigung von Teamerinnen durch Pastor Jörg D. gegeben habe. „Uns sind keine Namen oder konkrete Umstände bekannt“, so Berndt.

Betroffene würden die volle Unterstützung der evangelischen Kirche erfahren, erklärte der Superintendent des Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen. Sollte es in den Jahren von 1971 bis 1986 in Wolfsburg zu Fällen von sexueller Gewalt gekommen sein, „bitten wir die Betroffenen, sich an uns oder an eine der anderen angegebenen Stellen zu wenden“, so Berndt.

Pastor war in mehreren Wolfsburger Gemeinden tätig

Der 2013 verstorbene Jörg D. war ab September 1971 bis Oktober 1972 als Pastor in der Wolfsburger St.-Marien-Kirchengemeinde, der heutigen Nordstadtgemeinde, tätig. Danach war er bis März 1986 Pastor der Stephanusgemeinde in Detmerode. Jörg D. war auch Kreisjugendpastor und Religionslehrer, zunächst an der Volksschule 15, später an der Erich-Kästner-Schule. Zum 1. April 1986 wechselte Jörg D. in den Kirchenkreis Hittfeld im Kreis Harburg.

In einer Gemeinde im Kreis Harburg hat Pastor Jörg D. nach Kirchenangaben über zehn Jahre lang eine seiner ehemaligen Konfirmandinnen sexuell missbraucht. Am Montag haben die Betroffene und Kirchenvertreter den Fall in der Region öffentlich gemacht, um eine weitere Aufarbeitung zu ermöglichen. „Der Täter war ein Serientäter“, sagte die Frau, die sich Katarina Sörensen nennt, in Hittfeld im Landkreis Harburg.

Pastor war in Jugendarbeit engagiert

Der mittlerweile verstorbene Jörg D. sei für seine engagierte Jugendarbeit bekannt gewesen, sagte Sörensen, die unter einem Pseudonym auftritt und deren Stellungnahme per Video eingeblendet wurde. „Im Rahmen dieser Jugendarbeit hat D. sexuellen Missbrauch an Schutzbefohlenen begangen, und ich bin eine von diesen Personen.“

Der Missbrauch habe über Jahre angedauert, fügte sie an. Er habe zunächst etwa bei Freizeiten Grenzen allmählich überschritten, indem er Mädchen umarmte, massierte und an sich drückte. Bis zum tatsächlichen Missbrauch sei es dann kein großer Schritt mehr gewesen. Sie sei sich sicher, dass er von Anfang an geplant habe, sexuelle Übergriffe an Mädchen zu begehen. „Ich bin nicht die einzige.“

